¡Chocado, vandalizado y maltratado! Abandonan auto en calles de San Cosme; amanece rayado y con ventanas rotas

Sospechosa aparición en la CDMX. Un vehículo particular permanece aparentemente abandonado sobre la Av. San Cosme, en el cruce con Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; amanece rayado y con una ventana rota.

La unidad lleva varada en el lugar desde la mañana del pasado domingo 26 de julio 2026; se desconoce a quién pertenece.

Apareció chocado el domingo y amaneció vandalizado: Así luce el auto abandonado en San Cosme

Los primeros reportes indican que el vehículo de color gris fue localizado desde el mediodía del domingo, presentando visibles daños por un aparente percance vial; sin embargo, nadie ha acudido a retirar la unidad de la Av. San Cosme.

Ante la aparición del automóvil los vecinos de la zona señalaron que durante la noche se realizó un evento en las inmediaciones, por lo que, presuntamente, la unidad fue vandaliza, incluso amaneció con algunas rayaduras.

Hoy, el vehículo luce con una ventana rota, algunas pintas en las puertas, ventanas, el cofre y otras partes de la unidad, además de que una de las luces frontales al parecer fue robada.

Al interior del carro se puede ver lo que parece ser una prenda de color rojo, así como algunos documentos en el asiento del copiloto. Además, las bolsas de aire se encuentran desinfladas en el volante.

Sigue tirado tras 24 horas: Piden precaución al circular por San Cosme por auto abandonado

Después de 24 horas el auto continúa abandonado en la Av. San Cosme, ocupando una parte de la vía pública, por lo que se recomienda a las y los automovilistas conducir con precaución en la zona; toma precauciones para evitar contratiempos.

Hasta el momento se desconoce el por qué el auto fue abandonado en la zona. Por su parte, las autoridades no han dado una declaración respecto a la unidad, por lo que se desconoce la postura respecto al tema.

¿Qué hacer si encuentro un auto abandonado en CDMX?

En caso de ir por las calles de la Ciudad de México y encontrarse con auto abandonado, lo primero que debes hacer es reportarlo a las autoridades a través del Locatel llamando al *0311, mediante el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), o con la ayuda de la app Mi Policía.