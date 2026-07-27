¡Que no te sorprenda! Comienza la semana con restricciones; activan el Hoy No Circula para estos autos este lunes

El programa Hoy No Circula volverá a aplicarse este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa para evitar sanciones; antes de salir, conviene revisar si tu automóvil tiene restricciones y planear una ruta alterna.

La medida forma parte de las acciones permanentes para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y se mantiene vigente durante toda la semana conforme al calendario establecido por las autoridades ambientales; recuerda que no respetar las restricciones puede derivar en multas, además de otros gastos que complican aún más el inicio de la semana.

Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 27 de julio

Para este lunes, el Hoy No Circula aplica a los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, que porten holograma 1 y 2 .

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos que cuentan con los permisos correspondientes, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental con restricciones extraordinarias.

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La multa puede salir más cara que cambiar la ruta

Aunque algunos conductores deciden arriesgarse, incumplir el Hoy No Circula puede representar un fuerte impacto al bolsillo .

Las personas que circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden recibir una multa equivalente a 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción puede superar los 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

El problema no termina con la infracción, pues si los agentes de tránsito detectan la falta, el automóvil también puede ser enviado al depósito vehicular o corralón, lo que implica pagar el servicio de grúa, el resguardo de la unidad y realizar los trámites necesarios para recuperarla.

Por ello, especialistas en movilidad recomiendan consultar las restricciones antes de iniciar el recorrido y, si el automóvil no puede circular, considerar opciones como el transporte público, compartir vehículo o reorganizar las actividades del día.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este lunes 27 de julio?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.

Antes de comenzar la semana, revisar cómo aplica el Hoy No Circula puede evitar multas, visitas al corralón y contratiempos que afecten la jornada de miles de automovilistas.