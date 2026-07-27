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¿Qué calles de CDMX están cerradas este lunes? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas

Antes de salir de casa revisa las calles cerradas, vialidades afectadas y reducción de carriles por marchas y bloqueos de este lunes; conoce la rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 27 de julio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes
¿Qué calles están cerradas por las marchas en CDMX?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Caos vial en pleno lunes! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 27 de julio 2026.

El lunes comienza con un bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui; se recomienda tomar precauciones.

Mapa de las calles cerradas por marchas y bloqueos este lunes; rutas alternas

Reducción de carriles en Av. México Coyoacán; rutas alternas

En las primeras horas de este lunes, continúa la reducción de carriles en la circulación de la Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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