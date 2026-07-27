¿Qué calles de CDMX están cerradas este lunes? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas

¡Caos vial en pleno lunes! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 27 de julio 2026.

El lunes comienza con un bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui; se recomienda tomar precauciones.