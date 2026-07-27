¿Qué calles de CDMX están cerradas este lunes? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas
Antes de salir de casa revisa las calles cerradas, vialidades afectadas y reducción de carriles por marchas y bloqueos de este lunes; conoce la rutas alternas.
¡Caos vial en pleno lunes! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 27 de julio 2026.
El lunes comienza con un bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui; se recomienda tomar precauciones.
Mapa de las calles cerradas por marchas y bloqueos este lunes; rutas alternas
Reducción de carriles en Av. México Coyoacán; rutas alternas
En las primeras horas de este lunes, continúa la reducción de carriles en la circulación de la Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.
#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/g8Yy0DVFA3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 27, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/UyJDbAFwxL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 27, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 27, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 27 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/TPKEW7RxvR