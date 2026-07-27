Vecinos linchan y matan a presunto ladrón en la Gustavo A. Madero, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un sujeto acusado de intentar robar un auto murió tras ser sometido por vecinos en la Gustavo A. Madero, un hombre fue ejecutado a quemarropa en la colonia Morelos y un atropellamiento múltiple dejó tres heridos en Iztacalco.

Vecinos retienen y matan a presunto ladrón de autos en la colonia Nueva Tenochtitlán

Un presunto delincuente perdió la vida en la colonia Nueva Tenochtitlán, perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de ser acorralado y agredido por un grupo de habitantes tras ser sorprendido intentando apoderarse de un automóvil estacionado en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, vecinos del lugar se percataron del intento de robo y de inmediato persiguieron al sospechoso hasta someterlo y desarmarlo. Minutos después de la agresión, los mismos colonos solicitaron el apoyo de las asistencias médicas mediante el número de emergencias 911. Al arribar al sitio, paramédicos valoraron al individuo, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de las lesiones.

🚨 #MientrasDormía | Intentó defenderse de un asalto y terminó detenido.



Emilio, un estudiante del @IPN_MX de 22 años, fue amenazado con un arma cuando lavaba su automóvil antes de ir a trabajar en la colonia Nueva Tenochtitlán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pertenecientes al sector Cuchilla acordonaron un amplio perímetro para resguardar la escena y permitir la intervención de peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades ya analizan los videos de las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales sobre este posible acto de justicia por propia mano.

Ejecutan a quemarropa a un hombre en la colonia Morelos

En un hecho violento registrado en la zona centro de la capital, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado a balazos mientras caminaba por las inmediaciones de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las primeras indagatorias señalan que el ataque ocurrió sobre la calle Matamoros, donde la víctima fue acechada por un sujeto armado que se le aproximó a corta distancia y le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones. A consecuencia de los impactos en zonas vitales, el hombre murió de forma instantánea sobre el asfalto. Elementos policiacos acudieron al lugar tras el reporte de las detonaciones para acordonar el área, en tanto que el agresor logró darse a la fuga sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Camioneta atropella a peatones tras choque en la Agrícola Oriental; hay 3 heridos

Un fuerte accidente vehicular dejó como saldo tres personas lesionadas en la colonia Agrícola Oriental, dentro de la alcaldía Iztacalco, movilizando a los cuerpos de emergencia durante la madrugada.

🚨 Tres peatones resultaron lesionados tras un fuerte choque entre dos camionetas en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía #Iztacalco.



El accidente ocurrió en el cruce de Oriente 217 y Sur 16, donde una de las unidades salió proyectada hacia la banqueta y atropelló a las… pic.twitter.com/dzQknwF8WZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

El percance tuvo lugar en el cruce de las calles Oriente 217 y Sur 16, donde dos camionetas colisionaron de forma violenta. Tras el impacto, uno de los conductores perdió el control del vehículo y se proyectó hacia la acera, arrollando a varios transeúntes que caminaban por el lugar. Paramédicos atendieron a dos de las víctimas en el sitio por golpes menores, mientras que una tercera persona requirió traslado hospitalario por heridas de gravedad. Ambos conductores involucrados fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.