Terror en Nuevo León: Balacera en el Centro de Monterrey deja varios heridos

La tarde de este jueves 5 de febrero se registró una balacera en el centro de Monterrey, Nuevo León. Las víctimas estaban en una zona comercial realizando compras y venta de alimentos en la avenida Juárez, a la altura del cruce con Aramberri, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El hecho ocurrió poco después de las 18:00 horas, cuando detonaciones de arma de fuego sorprendieron a comerciantes, clientes y transeúntes que se encontraban frente al Mercado Juárez, en el área conocida como Colegio Civil. En cuestión de segundos, el ruido de los disparos provocó que personas corrieran para resguardarse dentro de los locales.

Siete personas resultan lesionadas tras balacera en Monterrey

Personal de auxilio médico confirmó que siete personas fueron alcanzadas por los disparos: cinco mujeres y dos hombres. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban realizando actividades cotidianas, como atender puestos de comida o hacer compras, cuando ocurrió el ataque.

Los heridos recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud, aunque se reporta que la movilización fue inmediata para evitar complicaciones.

La avenida Juárez permaneció parcialmente cerrada mientras se brindaba atención médica y se realizaban las primeras diligencias periciales.

ATAQUE EN CENTRO DE MONTERREY DEJA 7 HERIDOS



Una agresión armada en la avenida Juárez de #Monterrey dejó como saldo a cuatro mujeres, dos hombres y un adolescente de 15 años de edad heridos de bala. Las autoridades buscan a cuatro presuntos agresores.https://t.co/VNSA9Owq2D pic.twitter.com/37JEcpsqRq — Hora Cero Web (@horaceroweb) February 6, 2026

Dos jóvenes, los presuntos responsables de la balacera en el Centro de Monterrey

De acuerdo con versiones recabadas entre comerciantes de la zona, el ataque habría sido cometido por dos jóvenes, presuntamente de entre 18 y 20 años de edad. Tras realizar los disparos, ambos sujetos huyeron por la calle Aramberri, lo que desató un operativo de búsqueda en calles cercanas.

Testigos indicaron que los presuntos responsables vestían pantalón y sudadera negra, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas. Elementos de seguridad desplegaron patrullajes en la zona para tratar de ubicarlos.

Información en desarrollo...