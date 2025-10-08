Defensa separa a militares tras balacera en Tamaulipas que dejó seis muertos

Una nueva jornada de violencia sacudió a Tamaulipas tras reportarse la muerte de seis personas tras una balacera en la carretera Ciudad Mante–Tampico, donde un convoy militar abrió fuego después de que una camioneta presuntamente intentó embestir a los soldados.

Balacera en Tamaulipas entre militares y civiles deja varios muertos: lo que se sabe del caso

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas, cuando tres unidades militares circulaban por la carretera. Los soldados aseguraron que una camioneta blanca trató de embestir uno de los vehículos del convoy, lo que fue interpretado como una amenaza directa.

Tras realizar maniobras evasivas, los elementos abrieron fuego. Cinco personas murieron en el lugar y tres más resultaron heridas. Estas últimas fueron trasladadas al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, donde uno de los lesionados murió durante el traslado.

Al menos seis personas murieron tras la balacera.|Defensa

“A los heridos se les proporcionó los primeros auxilios y fueron evacuados de forma expedita al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas; durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida.”, escribieron.

De momento se desconoce la identidad de los lesionados, además de las víctimas; se espera que en las próximas horas den más información sobre el caso que manchó de sangre a Tamaulipas y que, de nueva cuenta, pone en el ojo público a los elementos del Ejército Mexicano.

Separan a militares tras balacera en Tamaulipas

La Defensa informó que los militares involucrados fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya abrió una carpeta de investigación. También se notificó a la Fiscalía de Justicia Militar para iniciar una indagatoria interna.

🚨 TRAGEDIA EN CARRETERA A MANTE: “TRABAJADORES INOCENTES ASESINADOS A BALAZOS”



La Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales reportaron un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad cerca de Estación Manuel, en el municipio de González,… pic.twitter.com/USVyuhCI4w — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 7, 2025

La institución aseguró que colaborará con las autoridades civiles “bajo una política de cero impunidad” y reiteró su compromiso con el estado de derecho.

“Defensa está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos”, escribieron.