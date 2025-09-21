¡Conmociona crimen! Asesinan a tiros a Jorge Eleazar Galván García, exalcalde del PAN de Burgos, Tamaulipas

El municipio de Burgos, Tamaulipas, conmocionó el fin de semana con un hecho que ha generado impacto y luto: el asesinato de Jorge Eleazar Galván García, conocido como ‘El Potrillo', exalcalde emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Qué se sabe del asesinato del exalcalde de Burgos, Tamaulipas?

De acuerdo con reportes oficiales, elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia recibieron un aviso sobre disparos en la zona rural del municipio.

Al trasladarse al Ejido Lázaro Cárdenas, confirmaron la presencia de un hombre sin vida por proyectil de arma de fuego. Testimonios de habitantes señalaron que en el Ejido La Colmena un vehículo blanco fue visto realizando detonaciones antes de que se encontrara el cuerpo.

PAN condena asesinato de Jorge Eleazar Galván García

El PAN en Tamaulipas confirmó que la víctima era el exalcalde de Burgos y lamentó lo ocurrido. A través de un comunicado, la dirigencia estatal condenó lo que calificó como un crimen artero, al tiempo que exigió a las autoridades estatales y federales una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para dar con los responsables.

Luis René Cantú Galván, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, expresó que este hecho no sólo enluta a una familia, sino que también sacude a todo un pueblo. “Nos sumamos al grito de justicia del pueblo de Burgos y de Tamaulipas. No son momentos de politizar, sino de tomar acciones. Es urgente que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad actúen con hechos y no con discursos. No puede haber impunidad en un caso tan grave”, afirmó.

El exalcalde, quien buscó fortalecer el desarrollo de Burgos durante su gestión, era una figura conocida en la región y su muerte provocó indignación entre habitantes y líderes políticos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque.

Las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes, mientras el clima de inseguridad en la región vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que azota a Tamaulipas.