¡Intensa movilidad! Tras balacera en Tepito que dejó muertos se reportan rondines en la zona

Este sábado, las autoridades capitalinas reforzaron la presencia policial en el barrio de Tepito, tras la balacera ocurrida el viernes en la calle Tenochtitlán que dejó un saldo de tres personas fallecidas y una mujer lesionada.

El operativo incluye patrullas que recorren de manera constante el Eje Uno Norte, así como un aumento de elementos a pie que realizan rondines en la zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que el despliegue busca garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y vecinos tras el ataque armado.

¿Qué pasó en Tepito el pasado 24 de octubre?

El incidente se registró en los puestos semifijos del Eje 1 Norte, a unos metros del Metro Lagunilla, cuando un hombre armado disparó de manera directa contra dos sujetos que se encontraban entre los puestos metálicos. El ataque provocó pánico entre comerciantes y clientes, quienes se tiraron al suelo o se resguardaron detrás de los mostradores.

Durante la confusión, un hombre de 55 años que pasaba por el lugar recibió una bala perdida y falleció en el sitio. Los cuerpos del joven de 20 años y del hombre de 55 quedaron recostados en la banqueta, mientras que la zona quedó llena de múltiples casquillos percutidos.

Un uniformado de la SSC, que estaba asignado al punto fijo del Eje 1 Norte y Tenochtitlán, persiguió al agresor, quien corrió hacia una vecindad marcada con el número 21 en la calle Tenochtitlán. Durante la persecución, el atacante resultó herido de bala y las autoridades continúan su búsqueda, incluyendo revisión en hospitales cercanos.

Operativo policial continuo en Tepito para reforzar la seguridad

El despliegue policial se mantiene este sábado para prevenir incidentes y reforzar la seguridad en la zona, considerada de alta incidencia delictiva. Las patrullas circulan de manera constante sobre el Eje Uno Norte, mientras que los agentes a pie realizan rondines estratégicos en las calles y vecindades.

La SSC de la CDMX reiteró que se mantiene contacto con la ciudadanía para ofrecer información y asistencia a quienes habitan o trabajan en el barrio bravo de Tepito, con el objetivo de restaurar la confianza y garantizar la seguridad pública en la zona tras este trágico evento.

