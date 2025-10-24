Disparos en Tepito: bala perdida mata a hombre que iba pasando y otra mujer resulta herida

La violencia no para y en la Ciudad de México (CDMX) esta tarde se registraron disparos tras una agresión en la zona del Barrio de Tepito, donde un saldo preliminar indica que dos personas murieron; una de ellas, a consecuencia de una bala pérdida cuando pasaba por el lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes 24 de octubre de 2025 que dos personas perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Bala pérdida mata a hombre en Tepito

La institución indicó que una de las víctimas es un hombre que transitaba en la zona, mientras que una mujer que pasaba en el sitio resultó lesionada, por lo que fue llevada por sus familiares a un hospital donde la diagnosticaron con lesión de bala en la rodilla.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto arribó al lugar y realizó las detonaciones de manera directa en contra de dos hombres, de los cuales uno murió después al llegar al hospital.

“Cabe señalar que, se tuvo conocimiento que el otro sujeto que fue agredido de manera directa llegó por sus medios a un nosocomio donde fue diagnosticado sin signos vitales”, precisó la SSCde CDMX.

Policía repele agresión y sicario escapa en Tepito

Un oficial que se percató de lo ocurrido realizó la persecución del probable responsable que corrió a una vecindad en la calle Tenochtitlán, donde, al verse acorralado, apuntó y disparó en contra del oficial, quien repelió la agresión.

El sujeto siguió corriendo y, al parecer, subió a una motocicleta en la que continuó con su fuga, por lo que ya se realiza la búsqueda a través de las cámaras de videovigilancia en la zona y en los hospitales cercanos.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia investiga los hechos y procedió a la implementación de los servicios periciales correspondientes y las indagatorias del caso.