Policía de la CDMX recibe disparo en la cabeza tras intentar frustrar robo en la GAM

Durante la noche del martes 11 de noviembre, un oficial de la Policía de la CDMX fue víctima de un cobarde ataque, mientras iniciaba su persecución a pie de un par de ladrones que acababan de asaltar una tienda de conveniencia en la colonia Cuautepec de Morelos, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

El ataque, que fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en la zona, ocurrió en el cruce de Juventino Rosas y Morelos. De acuerdo con los primeros informes, se desató luego de que el policía capitalino caminara hacia un callejón hacia donde habían escapado los criminales.

¿Qué pasó en la colonia Cuautepec, GAM? Policía recibe disparo

El oficial, identificado extraoficialmente como Brandon López, de 28 años, acudió al reporte de un robo en proceso en una tienda alrededor de las 21:00 horas. Al llegar al lugar, observó a los dos hombres que huían y comenzó la persecución.

Cuando el uniformado se acercó al callejón, se enfrentó a golpes con uno de los sospechosos; casi inmediatamente después, su cómplice le disparó a corta distancia, hiriéndolo de gravedad en la cabeza.

No conformes con el ataque, los delincuentes aprovecharon que el oficial estaba herido en el suelo para despojarlo de su arma de cargo antes de continuar su huida. A través de redes sociales empezaron a circular imágenes posteriores al cobarde ataque.

Asaltan un Aurrera y cae la gorra. Brandon Lopez (28) quiso ser héroe y le volaron la cabeza en el duro Cuautepec en GAM.



El policía fue trasladado muy grave. Los sospechosos huyeron hacia Tlalnepantla y el único detenido dice el público que no era culpable. #PandaNews pic.twitter.com/W301tOu6lv — Panda del Amor (@PandadelAmor20) November 12, 2025

Policía de la CDMX sobrevivió al ataque, pero está crítico

Vecinos de la zona que presenciaron la agresión activaron de inmediato el botón de auxilio. Compañeros del agente herido fueron los primeros en responder, encontrando a su colega gravemente lesionado. En un primer momento, lo trasladaron por sus medios a un hospital cercano.

Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión (un impacto de bala en el cráneo), fue estabilizado y se coordinó un traslado aéreo de emergencia. El policía fue llevado en helicóptero a un hospital de especialidades para recibir atención médica avanzada, donde su estado de salud se reporta como grave.

Criminales huyen en moto hacia el Edomex

Mientras el oficial era atendido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) implementó un operativo de búsqueda. Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la capital, se pudo establecer que los presuntos agresores escaparon a bordo de una motocicleta de color oscuro.

El rastreo de su ruta de escape determinó que fueron vistos por última vez sobre la calle Santo Domingo, en la esquina con Río de la Loza, en la colonia Ampliación Chalma de Guadalupe. Desde ese punto, tomaron dirección hacia el Estado de México, presuntamente huyendo hacia el municipio de Tlalnepantla.

*Información en desarrollo