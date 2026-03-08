Un padre de familia perdió la vida al ser atacado a balazos frente a su hijo este sábado 7 de marzo de 2026 en el barrio de Tepito, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

La agresión ocurrió en las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el reporte de la policía.

Menor resulta herido tras disparos cuando estaba con su papá

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomaron conocimiento de un hombre que perdió la vida y un menor de edad que resultó lesionado, ambos por disparos.

Los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, de dos personas lesionadas en la zona de la colonia Morelos, por lo que se dirigieron al lugar.

El menor de 11 años de edad fue diagnosticado con herida penetrante por disparo de arma de fuego en el fémur y el abdomen, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Muere hombre a balazos frente a su hijo en Tepito

En el sitio, observaron a dos personas sobre el piso, al lado de una motocicleta de color negro, y con manchas de sangre.

Los elementos de la SSC solicitaron los servicios de emergencia y, al lugar, acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los paramédicos diagnosticaron a un hombre de 30 años de edad sin signos vitales por disparos, por lo que se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales.

Buscan a sicarios que ejecutaron a hombre en la Morelos

Del hecho se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, quien llevará a cabo las investigaciones del caso.

Además, ya se efectúa el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables agresores y colaborar con las autoridades ministeriales en la integración de la carpeta de investigación.

VIDEO| Captan ejecución en Tepito; así fue el momento

El de enero de 2026, en una zona comercial cercana a Tepito, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron heridas tras un ataque a balazos.

Testigos escucharon varios balazos de manera al interior del establecimiento. El ataque quedó grabado y el video muestra el momento en que un sujeto se acercó a un local en Manuel Doblado y Obrero.

El agresor, sin importar la presencia de varios transeúntes, se acercó y detonó su arma para luego huir.