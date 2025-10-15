Sigue la sangre en Sinaloa: Militares liquidan a 4 criminales tras ser agredidos en Escuinapa y Elota

En una jornada que pone en evidencia la continua guerra que se libra en Sinaloa, elementos seguridad encabezados por el Ejército Mexicano fueron agredidos en dos eventos separados en los municipios de Elota y Escuinapa, desatando enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y el aseguramiento de un arsenal de alto poder.

Estos hechos, ocurridos el 14 de octubre, son parte de los operativos permanentes que realiza el Grupo Interinstitucional de Sinaloa, conformado por la Defensa, Semar, Guardia Nacional y autoridades estatales, para combatir a las células del crimen organizado que operan a lo largo y ancho de la entidad.

¿Cómo fueron los enfrentamientos en Sinaloa? Así liquidaron a cuatro criminales

El primer choque armado ocurrió en el poblado Ensenada, en Elota. Mientras realizaban reconocimientos terrestres, los elementos militares fueron atacados a balazos por civiles armados. La autoridad repelió la agresión, logrando abatir a uno de los atacantes.

En el lugar, se aseguró un arsenal que incluía 5 armas largas, 26 cargadores, 250 cartuchos y dos chalecos portaplacas.

Tras agresión en Elota, el Grupo Interinstitucional abate a un delincuente, asegura armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos



Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección… pic.twitter.com/UfYcUUhlwT — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 15, 2025

La emboscada en Escuinapa: Otros tres criminales “reducidos”

Horas más tarde, en el sur del estado, se registró un segundo enfrentamiento. En las inmediaciones del poblado Loma Grande, en Escuinapa, personal militar que efectuaba patrullajes fue nuevamente objeto de una agresión con disparos de arma de fuego.

Tras repeler el ataque, los militares “redujeron” a tres de los agresores, término que fue utilizado en el comunicado oficial para dar a entender que habían sido asesinados, como respuesta a sus ataques. En esta segunda escena, se aseguraron otras cinco armas largas, 41 cargadores, cartuchos y equipo táctico.

“El personal militar que efectuaba reconocimientos terrestres en inmediaciones del poblado Loma Grande fue objeto de una agresión con disparos de arma de fuego por parte de civiles. Luego de repeler dicha acción, redujeron a tres agresores y aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores y cartuchos, además de equipo táctico”, señala el informe.

SSPC confirma decomisos importantes en Sinaloa

Estos enfrentamientos son parte de una constante operaciones de Fuerzas Armadas en Sinaloa. En acciones destacadas y paralelas en la misma zona, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó otros importantes aseguramientos:



En El Camarón, Escuinapa: Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron un arsenal aún mayor que incluía cinco armas largas, 41 cargadores, mil 50 cartuchos , siete chalecos tácticos y un casco balístico.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron un arsenal aún mayor que incluía , siete chalecos tácticos y un casco balístico. En Navolato: En la caseta de El Pisal, fue detenido un adulto y se rescató a un menor de edad que contaba con reporte de desaparición.

Todos los indicios y las armas decomisadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. Estos hechos reafirman que la disputa por el control del territorio en Sinaloa sigue activa y violenta, con constantes enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas del orden.