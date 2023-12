Lanzan advertencia sobre NIP de tarjeta de Pensión Bienestar para adultos mayores

La Secretaría de Bienestar alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude que se está realizando a través de llamadas telefónicas. En estas llamadas, los estafadores aseguran que los adultos mayores deben realizar un remplazo de su tarjeta, te decimos lo que debes saber.

Advertencia sobre el NIP de las tarjetas de Pensión Bienestar

La Secretaría de Bienestar recordó a los beneficiarios que la información oficial de los programas sociales es difundida a través de su sitio web y de sus cuentas oficiales en redes sociales. Por lo tanto, si tienes alguna duda sobre tus beneficios, consulta directamente con la Secretaría de Bienestar.

Los estafadores llaman y aseguran que los adultos mayores deben realizar un remplazo de su tarjeta de Bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaría de Bienestar reitera que esta información es falsa y que no está realizando ningún trámite de remplazo de tarjetas. Por lo tanto, se exhorta a los adultos mayores a no caer en este engaño y a no proporcionar sus datos personales, número de su Tarjeta de Bienestar o su NIP.

Si recibes una llamada de este tipo, no proporciones ninguna información y cuelga. También puedes denunciar el fraude al número 800 639 4264.

¿Cómo recuperar mi NIP de la Tarjeta del Bienestar?

La primera opción es acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar. Para ello, deberás presentarte con una identificación oficial, copia del contrato o el sobre en el que se entregó el plástico.

La segunda opción es llamar a la línea del Bienestar al 800 639 4264. En ese número recibirás orientación y un asesor se pondrá en contacto contigo para obtener el NIP.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar a los adultos mayores?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es un programa que brinda apoyo económico a las personas de la tercera edad que radican en las 32 entidades de la República Mexicana, para todos los adultos mayores inscritos.

Los adultos mayores que reciben este apoyo pueden cobrarlo en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o a través de los puntos de pago autorizados.