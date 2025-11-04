Banda con 3 menores irrumpe en hotel de la GAM, los asalta y amaga huéspedes

Un violento asalto a un hotel en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), perpetrado por una banda que incluía a tres menores de edad, desató una serie de persecuciones por la Ciudad de México (CDMX) que culminaron con la detención de siete presuntos delincuentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) recibieron la denuncia y tras una intensa movilización, realizaron la captura de los sospechosos en tres eventos distintos, a quienes les aseguraron cuatro armas de fuego y más de un kilogramo de marihuana.

La movilización policial comenzó en la colonia Popular Rastro y se extendió hasta la alcaldía Venustiano Carranza, en un despliegue que involucró patrullajes terrestres y el seguimiento de los sospechosos que huían en motocicletas.

Asaltan hotel en la GAM y desatan persecución en CDMX

La alerta se activó cuando se reportó que un grupo de sujetos armados había irrumpido en el área común de un hotel localizado en la avenida Canal del Norte, en la colonia Popular Rastro. Los delincuentes, utilizando pistolas, amedrentaron y exigieron dinero a los huéspedes y empleados presentes en el lobby.

Oficiales de la SSC que acudieron al llamado lograron detener en una rápida acción a dos de los implicados: un adolescente de 15 años y un joven de 18. A ellos se les aseguró un arma de fuego y 150 gramos de marihuana.

Resultado de la atención oportuna a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a siete hombres que portaban armas de fuego, cartuchos útiles y presunta droga en @A_VCarranza y @TuAlcaldiaGAM.



Los detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo generador… pic.twitter.com/kxPiOjhswY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 4, 2025

Persecución en dos alcaldías de CDMX por banda extorsionadora

Mientras se realizaba esta primera detención, el resto de la banda huyó a bordo de motocicletas, iniciando así dos persecuciones simultáneas.



Captura en Venustiano Carranza: Una de las persecuciones terminó en la colonia Emilio Carranza , de la alcaldía vecina, cuando los policías ubicaron a dos sujetos de 16 y 20 años en un área común de una vivienda en la calle Central de Pintores. Al ser detenidos, se les encontró otra arma de fuego y un kilogramo de marihuana.

Una de las persecuciones terminó en la , de la alcaldía vecina, cuando los policías ubicaron a dos sujetos de en un área común de una vivienda en la calle Central de Pintores. Al ser detenidos, se les encontró otra arma de fuego y un kilogramo de marihuana. Captura en la GAM (y un intento de rescate): La segunda persecución concluyó sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga (GAM). Ahí, los oficiales alcanzaron a otros dos participantes: un joven de 15 años y otro de 18, asegurándoles una tercera arma y marihuana.

Cómplice cae tras intentar rescate de banda de asaltantes

Mientras los policías realizaban esta última detención en la avenida Eduardo Molina, la situación escaló. Un séptimo sujeto, de 28 años, se acercó portando un arma de fuego con la intención de impedir el arresto de sus cómplices. Los oficiales reaccionaron de inmediato, lo desarmaron y lo detuvieron, asegurándole una cuarta pistola y más droga.

En total, los siete implicados (de 15, 15, 16, 18, 18, 20 y 28 años) fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el asalto al hotel y los demás delitos acumulados.