Juraron cuidar y acabaron en la cárcel: fuerte condena a siete expolicías del Edomex

Pasaron de cuidar a ser criminales. Siete expolicías del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex) pasarán sus días en una celda al ser sentenciados por homicidio.

Los exservidores públicos fueron sentenciados a 47 años y 6 meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró acreditar ante un juez su participación por dicho delito.

Expolicías cayeron tras Operativo Enjambre en Edomex

Este 6 de noviembre de 2025 se dio a conocer que la sentencia forma parte de los casos presentados tras el Operativo Enjambre, que investiga la probable relación de servidores o exservidores públicos municipales, principalmente, con delitos en la entidad.

El 22 de noviembre de 2024, autoridades federales y del Edomex se desplegaron en distintos municipios de la entidad para capturar servidores públicos señalados de tener nexos con el narcotráfico.

Ese mes, una serie de servidores públicos fueron detenidos casi de manera maratónica; todos ellos ocupaban cargos importantes en el gobierno, pero además compartían algo más en común; supuestamente mantenían relaciones con personas del crimen organizado.

‘Limpian’ el Edomex con captura de funcionarios ligados con cárteles

¿Quiénes son los expolicías sentenciados en Edomex por homicidio?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, el 9 de febrero de 2024 en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad, la víctima se encontraba en un negocio de venta de alimentos, lugar al que arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos.

Las personas se bajaron y le dispararon, ocasionándole la muerte. Ahora se sabe que los expolicías del Edomex implicados y sentenciados son:



Jesús Fernando Vega Mondragón Diego Eduardo Rodríguez Rangel Alejandro Jacinto Herrera Daniel Herrera Cortés David Aguayo García Anallely García Torres María Isabel Alanís Rodríguez

En tanto, aún se investiga su probable intervención en la privación de la libertad y asesinato de 10 personas, para posteriormente tratar de ocultar sus restos en dos pozos ubicados en el municipio de Nicolás Romero.

Policía apodado el "El Javis" fue ayudado por otros mandos

El 8 de mayo pasado fue detenido Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero y es investigado por su probable intervención en este mismo delito.

Francisco Javier “N”, junto con los ahora sentenciados Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, intervinieron en este homicidio al obstruir con una patrulla la vialidad, para que otros vehículos no pasaran y así facilitar que los autores materiales cometieran el homicidio.