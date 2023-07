¡Imperdibles! Estas son algunas bandas de rock que debes escuchar

En medio de los actuales géneros musicales que emergen del consumo cultural y se posicionan gracias a una estrategia de marketing, aún hay uno que sobrevive a todas las creaciones musicales efímeras: es el rock.

El rock sobrevive gracias a la nostalgia, mientras que el actual reguetón o los corridos tumbados lo hacen gracias a lo inmediato, aunque sin duda,hay algo que los une: los tres son manifestaciones culturales de las juventudes.

Quitarle el “apellido” al rock, es decir la palabra “roll”, brindó a la música de todo el mundo una gran diversidad de estilos, que hasta nuestros días se escuchan; podríamos decir que ahora la palabra rock, es en la mayoría de los casos, el apellido que acompaña a estos “subgéneros”.

Entre bases de blues,guitarras distorsionadas, bajos y baterias poderosas, a los que se han agregado teclados, más persusiones e instrumentos de viento, éstos son sólo algunos ejemplos de los estilos musicales con apellido rock: rock clásico, rock progresivo, punk rock, heavy metal, rock rap rock, rock psicodélico, ska rock, glam rock, rock industrial, shoegaze, gothic rock, entre muchísimos otros.

Estas son algunas bandas de rock que si no las conoces, atrévete a hacerlo y si alguna vez las has escuchado, repítelo o por qué no, escucha un disco completo.

King Crimson

Banda británica que nació en 1969, considerada por muchos expertos como uno de los pilares del rock progresivo, gracias a su destacada variedad de sonidos se volvió una fuerte influencia en muchos artistas, una de sus últimas presentaciones la hizo en México, en agosto 2019, año en el que cumplió 50 años.

The Clash

Fue banda de punk rock británica que surgió en 1976, una de los más representativas de la primera ola del punk, que hasta nuestros días tiene una gran influencia en la música de todo el mundo.

Bauhaus

También originaria de Reino Unido y formada en 1979, es considerada la primera banda de gothic rock, aunque también su música se combinó con el punk, post-punk y glam rock, Bauhaus se separó en 1998, se mantuvo intermitente algunos años y la última vez que regresó a México fue en octubre de 2021.

Metallica

Sin duda no podía faltar esta agrupación estadounidese de hard rock fundada en 1983, en su música pueden escucharse subgéneros como el trash metal, speed metal y heavy metal. Regresará a México en 2024, ofrecerá cuatro conciertos durante dos fines de semana de septiembre, que seguramente serán irrepetibles.

Tool

Una banda estadounidense de rock experimental que nació en 1989 y hasta el momento se mantiene activa, con melodías que van desde el heavy metal, hasta el rock progresivo y art rock y con discos catalogados de conceptuales, Tool es considerada una banda de culto. Pisó México en 2014.