Los amorosos ojos de la Virgen de Basílica de Guadalupe

Una de las muchas veces que fui a la Basílica de Guadalupe encontré por fin la explicación a tanta devoción expresada a través de largas y tortuosas peregrinaciones hacia la Virgen.

Hombres, mujeres y niños, llegan a las faldas del cerro del Tepeyac con los pies destruidos después de caminar kilómetros desde sus lugares de origen.

Lo que más impresiona es ver a muchos dolientes que llegan al atrio con las rodillas ensangrentadas y sostenidos por sus familiares que los han acompañado en su peregrinar por la calzada de Guadalupe.

Azteca Noticias

El concreto ardiente por el que avanzan arrodillados los hace desmayar, pero nada ni nadie los detiene. Las huellas de sangre que dejan a su paso son el testimonio de su penitencia.

Me acerqué a una de esas familias para entrevistarlos. Al preguntarle a la abuela sobre el sacrificio que hacía su nieto, contestó que era una forma de pedir perdón o de ofrecer ese dolor a cambio de algún favor que le concediera la Virgen de Guadalupe.

“Eso no se sabe, no se dice”, me aclaraba mientras apretaba el rosario enredado en su mano. Claramente nos dimos cuenta que aquella mujer había perdido la vista, porque la guiaban a gritos para que avanzara.

Pobre, viene hasta acá y no puede ver a la Virgen , murmuró mi camarógrafo, sin darse cuenta que la mujer había escuchado su comentario.

Yo no vengo a ver a la Virgen, yo vengo a que la Virgen me vea.

Nos quedamos helados con su ingeniosa y poderosa respuesta.

A eso vienen miles, millones, de peregrinos que se acercan al ayate de Juan Diego en la Basílica de Guadalupe . Vienen a que la Virgen los vea.