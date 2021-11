Nace primer bebé en la caravana migrante en Chiapas

En medio de la avanzada de la caravana migrante por el sur de México, nació el primer bebé, cuya madre ya le dio el nombre de Keby en Chiapas.

El bebé Keby nació el día martes con un peso de tres kilos y su estado de salud es bueno, de acuerdo con su madre, de origen haitiano.

El primer bebé de la caravana migrante nació en el hospital de Pijijiapan, Chiapas, días después de que sus padres salieron con otros miles de migrantes el pasado 23 de octubre de Tapachula.

Keby es el primer bebé que nació en la caravana migrante de las más de 60 mujeres que la integran.

#Video: Nace primer bebé en la caravana migrante que avanza por Chiapas pic.twitter.com/F7jLyKhQ6E — Más Noticias Oaxaca (@Masnoticias0ax) November 3, 2021

Caravana migrante descansa marcha por Chiapas

Además del nacimiento del bebé Keby, la caravana migrante hizo una pausa en Pijijiapan este miércoles 3 de noviembre, ya que varios niños que la integran presentan deshidratación, de acuerdo con Pueblo Sin Fronteras.

Al respecto, Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, aclaró que no hay niños graves, aunque sí hay algunos con deshidratación que van mejorando.

“Tenemos niños no graves, también algunos que estaban deshidratados, que ya no tiene calentura, que se han mejorado, pero todavía no toleran bien la comida. Pegarles de nuevo con otra caminada sería muy fuerte para ellos”.

Crédito: Pedro Gerardo López/Azteca Noticias

Una migrante de Honduras detalló que algunos de los niños de la caravana migrante tienen deshidratación porque a la mayoría no les gusta el suero y no quieren comer, aunado a las caminatas que hacen a pleno sol o durante la noche.

En total son 25 niños de la caravana migrante los que necesitaron atención en una clínica, pero se descartó que alguno padeciera dengue o Covid-19.

Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, comentó que se descartaron los casos sospechosos de dengue y de Covid-19, incluso destacó que la mayoría de los integrantes de la caravana migrante tienen la vacuna.

El bebé Keby y el resto de los integrantes de la caravana migrante descansará una segunda noche en Pijijiapan y retomará su camino hacia el municipio de Tonalá, Chiapas , a las 6:00 horas del jueves.