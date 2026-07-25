Por diarrea explosiva: Trump amenaza con imponer “gran arancel” a México

México vuelve a ser tema de conversación para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pues culpa a nuestro país del reciente brote de Ciclospora Cayetanensis y la consecuente diarrea explosiva.

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que las lechugas que importan desde México son las responsables de la propagación del virus en su territorio.

Donald Trump amenaza con imponer nuevo arancel a México

En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre el reciente brote de Ciclospora Cayetanensis en Estados Unidos.

El mandatario de la unión americana no dudó en expresar, en tono de broma, que analiza la posibilidad de imponer un gran arancel a México, país de donde supuestamente provienen las lechugas infectadas.

#Internacionales 🇺🇸💬 | “Vamos a imponer un arancel importante a México por la lechuga, y vamos a poner un gran arancel a Canadá por el humo”, indicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/R60OZuCmp9 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) July 25, 2026

“Creo que vamos a imponer un gran arancel a México debido a la lechuga”, dijo Donald Trump.

En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, también bromeó con la opción de castigar a Canadá por el humo de los incendios forestales que llegaron hasta el territorio estadounidense y le mandó otro mensaje a nuestro país: "¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que yo prefiero el humo".

Cofepris descarta Ciclospora Cayetanensis en lechugas mexicanas tras análisis

La Secretaria de Salud de México, informó los resultados de los análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se hizo una visita de inspección sanitaria a la planta por parte de expertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En un comunicado, la Cofepris asegura que: “la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, mismo que fue referido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en la actualización publicada en su sitio web el domingo 19 de julio”.