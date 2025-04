¿No te ha llegado el pago? Esto debes hacer si no te han depositado la beca Rita Cetina 2025

Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina y recientemente recibiste tu tarjeta, debes saber que los primeros depósitos comenzaron a principios de marzo de 2025; sin embargo, si ya ha pasado tiempo y aún no te ha llegado el pago correspondiente a los mil 900 pesos bimestrales. A continuación te explicamos las acciones principales que debes realizar para verificar el estado de tu apoyo económico.

¿Cuándo depositarán la Beca Rita Cetina? Esto recibirán los beneficiarios

La beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico bimestral a estudiantes de secundaria en México. El monto del pago es de 1,900 pesos para cada familia con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública de nivel básico, y 700 pesos adicionales por cada alumno que se encuentre en la misma familia.

El depósito de los pagos de la beca Rita Cetina para nuevos beneficiarios comenzó el 12 de marzo, para aquellos que recibieron su tarjeta en febrero o principios de marzo. Mientras que para quienes obtuvieron su plástico en marzo, el primer pago se espera en abril de 2025, posiblemente durante la última semana del mes.

¿Qué hacer si no te ha llegado el pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Si no has recibido el pago de la Beca Rita Cetina 2025, es importante que sigas algunos pasos para resolver la situación. Primero, asegúrate de que hayas recibido y activado tu tarjeta del Banco del Bienestar, ya que es el medio a través del cual se realizan los pagos.

En caso de que no hayas recibido la tarjeta, consulta el buscador de estatus para conocer la fecha y lugar de entrega. Además, verifica que la tarjeta esté activada y funcione correctamente. Si después de comprobar aún no has recibido tu pago, es recomendable contactar a las autoridades pertinentes para obtener más información. Solucionarlo es muy fácil, solo debes comunicarte con la Coordinación Nacional de Becas: Llama al teléfono 55 1162 0300 o acude a las oficinas de la SEP con tu CURP y una identificación oficial.