Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 3 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Se te movió el piso? Sigue el minuto a minuto de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por la constante subducción de las placas de Cocos y Rivera debajo de la Norteamericana, así como en la península de Baja California por el roce directo con la Placa del Pacífico.

A esta franja de alto riesgo se suman las regiones del centro del país, como la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, que aunque están alejadas de los epicentros costeros, sufren graves impactos debido a su cercanía con las fallas geológicas y al tipo de suelo blando que aumenta las ondas sísmicas.