Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 3 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por la constante subducción de las placas de Cocos y Rivera debajo de la Norteamericana, así como en la península de Baja California por el roce directo con la Placa del Pacífico.
A esta franja de alto riesgo se suman las regiones del centro del país, como la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, que aunque están alejadas de los epicentros costeros, sufren graves impactos debido a su cercanía con las fallas geológicas y al tipo de suelo blando que aumenta las ondas sísmicas.
EN VIVO temblor hoy 3 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Más de mil 300 réplicas tras el sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Hasta las 08:00 horas de este lunes 3 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, ha contabilizado un total de mil 381 réplicas derivas del sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
De acuerdo con el reporte oficial del organismo, la réplica de mayor intensidad detectada hasta el momento se mantiene en una magnitud de 6.5.
Sismo sacude San José del Cabo, Baja California Sur
Un sismo de 3.3 sacudió la comunidad de San José del Cabo, en Baja California Sur. Dicho movimiento telúrico fue a la 1:30 de la madrugada.