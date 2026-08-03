Los temas más relevantes de los que habló la presidente Sheinbaum hoy lunes 3 de agosto.

Palacio Nacional encendió los motores del nuevo mes con anuncios relevantes para las próximas semanas. Esto fue lo más relevante de lo que se habló desde el Salón de la Tesorería con el gabinete de la presidente Claudia Sheinbaum. En Azteca Noticias te traemos el resumen completamente EN VIVO.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 3 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este lunes 3 de agosto de 2026. Comenta que le fue muy bien en Oaxaca y que hoy se hablará de un centro regional de salud y de becas educativas. Primero comienza el quién es quién en el envío de dinero, los combustibles y de primera necesidad.

Toma la palabra Julio César León, coordinador de las Becas para el Bienestar. Informa que hoy inicia la dispersión de recursos de la beca Rita Cetina.

Sobre plataformas digitales y menores de edad

Toma la palabra Mario Delgado, secretario de Educación, quien dice que se hablará del diseño de las plataformas digitales, los algoritmos y scrolling. Apunta que la relación es desigual porque las familias deben enfrentar a las grandes empresas. Se está ante un problema de salud pública.

Se realiza un enlace con Jonathan Haidt, quien explica que entre 2010 y 2015 los niños pasaron del juego al teléfono. Se pensaba que los niños eran nativos digitales y que eso los haría inteligentes y hábiles, lo cual es falso; por el contrario, genera ansiedad, adicción, menos atención y acoso sexual.

Estadísticas del INEGI sobre uso de tecnología

Preguntan sobre estadísticas del INEGI sobre uso de tecnologías de la información, pero la encuesta realizada no incluye a menores de seis años.

Sobre los foros de debate y cuándo se tomará la decisión, Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, indicó que el siguiente foro será en Nuevo León el 20 de agosto y habrá otro en Oaxaca.