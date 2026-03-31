Gobernador de Tabasco no descarta nuevos delitos contra Hernán Bermúdez Requena

El proceso judicial en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, podría sumar nuevos capítulos. Javier May, gobernador de la entidad, confirmó que no se descarta la posibilidad de que se le imputen nuevos delitos, adicionales a los que ya enfrenta desde su detención en 2025, esto, en un encuentro con medios.

"Hay que esperar a que la propia fiscalía informe hasta donde el proceso lo permita... se podrían integrar más delitos y pues digo, no lo descartamos", señaló el mandatario estatal en un encuentro con medios de comunicación, subrayando que la carpeta de investigación sigue nutriéndose de nuevos elementos.

Investigación abierta: FGR y Fiscalía del Estado coordinan pruebas

La expectativa de nuevas denuncias surge del trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Según el Ejecutivo, ambas instituciones cuentan con información y pruebas que podrían derivar en nuevos argumentos jurídicos ante los jueces.

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Bermúdez Requena, quien fuera el hombre de confianza en materia de seguridad durante la gestión de Adán Augusto López, actualmente enfrenta acusaciones graves, incluyendo la de desaparición forzada. Sin embargo, las autoridades estatales enfatizan que el caso no está cerrado y que cualquier nuevo hallazgo que constituya un delito será presentado formalmente ante el Poder Judicial.

Respeto al debido proceso

El gobernador insistió en que, aunque existen indicios para ampliar las acusaciones, se debe ser respetuoso de los tiempos legales y de lo que la propia Fiscalía decida informar conforme el sigilo de la investigación lo permita. Lo que es un hecho es que el expediente del exjefe de la policía tabasqueña como presunto líder de "La Barredora" continúa bajo una revisión exhaustiva que podría derivar en más órdenes de aprehensión.