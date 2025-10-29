Logo InklusionSitio accesible
Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Temas clave de hoy 29 de octubre de 2025

Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 29 de octubre de 2025.

Escrito por: América López, César Contreras
Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 29 de octubre de 2025.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum hoy?|Gobierno de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 29 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Mañanera EN VIVO

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

