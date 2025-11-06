Bloqueos y caos vial en carreteras de México HOY: Manifestantes liberan la México-Cuernavaca; México-Toluca sigue cerrada

La mañana de este 6 de noviembre se reportó un caos vial en distintas carreteras de México, donde manifestantes y colectivos mantienen bloqueos que han generado filas kilométricas y un operativo de emergencia para desviar el tránsito. Las vialidades más afectadas fueron la México-Toluca, la México-Cuernavaca y varios tramos en Guanajuato, donde las autoridades pidieron a los automovilistas evitar desplazamientos innecesarios y tomar rutas alternas.

Los distintos bloqueos en carreteras de México provocaron afectaciones severas en la movilidad y mantienen a cientos de conductores varados. Personal de la Guardia Nacional y de Protección Civil trabajaron en la zona para restablecer la circulación, mientras que los manifestantes mantuvieron su postura de continuar hasta recibir respuesta a sus demandas.

Bloqueo en carreteras de México: En la México-Toluca, familiares de desaparecidos exigen justicia

El cierre en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 48 en Ocoyoacac, Estado de México, comenzó poco después de las 08:30 horas, después de que los manifestantes, familiares de personas desaparecidas, bloquearan ambos sentidos para exigir la búsqueda inmediata de sus seres queridos, entre ellos destaca el caso de José Jesús Carbajal García, desaparecido desde el pasado mes de agosto.

La protesta mantiene tráfico detenido rumbo a la Ciudad de México, lo que ha generado filas de varios kilómetros en la zona.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación, por presencia de personas cerca del km 048+000 de la carretera México-Toluca. Atienda indicación vial.

Manifestación liberan bloqueo en la México-Cuernavaca

En la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del km 29, en San Miguel Topilejo, Tlalpan, vecinos bloquearon ambos sentidos en protesta por la demolición de viviendas en zonas rurales de la alcaldía.

El bloqueo se encontraba afectando gravemente la circulación hacia Cuernavaca y la CDMX, con automovilistas varados por más de una hora.

Fue alrededor de las 13:00 horas que los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades para liberar la carretera y permitir el avance de automovilistas y transportistas.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación, por presencia de personas cerca del km 028+100 de la carretera México-Cuernavaca. Atienda indicación vial.

Bloqueos en carreteras de Guanajuato: agricultores exigen precios justos

En Guanajuato, los bloqueos carreteros iniciaron en días recientes por parte de productores agrícolas que exigen precios justos para el maíz y el sorgo. Algunos cierres ya fueron levantados, pero permanecen tramos intransitables en Pénjamo, Santa Ana Pacueco y la carretera 90 Irapuato–Zapotlanejo.

Autoridades mantienen vigilancia permanente y recomiendan a la población consultar actualizaciones viales antes de salir.