¡Caos total! Transportistas anuncian megamarcha en Edomex este viernes; vialidades afectadas

Este viernes 7 de noviembre, el Estado de México (Edomex) vivirá una jornada complicada por bloqueos, luego de que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmara una megamarcha en Ecatepec y municipios aledaños.

El gremio advirtió que habrá cierres desde muy temprano, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado, buscar rutas alternas y, si es posible, evitar la zona.

Vialidades afectadas por los bloqueos en Edomex este 7 de noviembre

Los bloqueos afectarán arterias principales de conectividad entre Ecatepec, Coacalco, Tecámac, Texcoco y CDMX, ya que se prevén concentraciones en:



Caseta San Cristóbal en la Autopista México–Pachuca

Central de Abastos Texcoco–Lechería

Avenida López Portillo, a la altura del DIF Ecatepec

Palacio Municipal de San Cristóbal, sobre Av. Insurgentes

Automovilistas, transporte público y unidades de carga podrían enfrentar tránsito pesado, cierres parciales y desvíos durante la mañana y hasta el mediodía.

AMOTAC INFORMA



MANIFESTACION EN ECATEPEC ANTE EL AUMENTO DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA DE ECATEPEC @delfinagomeza @azucenacisneros @Alerta_Ecatepec @Ecatepec @DSPyTEcatepec @GN_MEXICO_ @SEGOB_mx pic.twitter.com/BDMuEZRuIP — AMOTAC ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO (@NeriSantiago15) November 4, 2025

¿A qué hora comenzará la megamarcha en Edomex?

En caso de que todo se mantenga como fue anunciado, la convocatoria iniciará a las 08:00 AM, hora en la que los transportistas comenzarán a concentrarse en los puntos estratégicos para cerrar los accesos.

Si no reciben una respuesta favorable de las autoridades, los manifestantes planean avanzar rumbo a la capital del país.

La protesta surge como respuesta a presuntos abusos de autoridad, extorsiones y cobros excesivos por parte de elementos de Tránsito Municipal contra operadores del transporte de carga, por lo que exigen una solución inmediata.

¿Qué piden los transportistas en Edomex?

La AMOTAC dirigió un mensaje directo a la Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, para solicitar de manera formal la destitución del Director de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García.

De acuerdo con el comunicado, señalan una “creciente ola de abusos de autoridad y extorsión” por parte de policías y agentes de Tránsito. Así como:



Cobros de grúas entre 50 mil y 200 mil pesos para retirar unidades.

Pagos de hasta 30 mil pesos para liberar camiones retenidos en corralones.

Exigencias de "mordidas" y condicionamiento de permisos para circular.

Los transportistas recalcaron que su manifestación será pacífica, pero necesaria, debido a que afirman que los abusos ya son insostenibles.

“Nuestro objetivo es expresar nuestras demandas de forma pacífica y responsable, ya que los abusos al transporte de carga deben parar. Agradecemos su comprensión y paciencia”, señaló AMOTAC.

