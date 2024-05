¿Cómo votar por una candidatura no registrada en las elecciones 2024 en México?

La boleta electoral para las elecciones 2024 por la presidencia tendrá ocho casillas, siete para los candidatos registrados y una específica para una candidatura no registrada. Ante esto, muchas personas pueden llegar a confundirse, por eso, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica cómo se vota.

¿Por qué la boleta electoral tiene siete casillas si hay tres candidatos presidenciales?

Muchas personas pueden cuestionarse sobre por qué hay siete casillas para los tres candidatos registrados que hay. Esto tiene una explicación que dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de los Partidos Políticos, misma que dice que cada uno de los partidos coaligados tendrá su propio emblema en la boleta electoral.

Por tal razón, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum aparecen tres veces cada una y Álvarez Máynez solamente una, pues solo es representante de Movimiento Ciudadano (MC).

¿Cómo votar por una candidatura no registrada en la boleta electoral?

Además de las casillas de los partidos políticos registrados, en el artículo 279 de la Ley antes mencionada, se establece que el elector podrá marcar la boleta en el cuadro que corresponda al partido político de su preferencia, o bien, anotar el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto en el espacio determinado para esto.

Votar por un candidato no registrado no significa un voto nulo, pues en el artículo 291 se menciona que estos sufragios deben de ser asentados en el acta por separado; sin embargo, tampoco son considerados como “validos”, pues estos candidatos no se registraron previamente, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza caso por caso.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la población puede escribir el nombre de un candidato no registrado, pero será importante tomar en cuanta algunas consideraciones como que tendrán que cumplir con los requisitos preestablecidos en caso de ganar el cargo

Cabe recordar que, en caso de dejar la boleta en blanco, será anulado el voto, ¡así que, ojo!