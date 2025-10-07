¡Cuidado con los boletos falsos! Consejos para evitar estafas por el Mundial 2026

Asistir al Mundial 2026 en México es el sueño de millones de aficionados que han esperado este evento por años, pero con la emoción, llega una ola de riesgos, como la venta de boletos falsos, pero ¿cómo protegerse de estafas?

Los estafadores aprovecharán que el evento se realizará en México, Estados Unidos y Canadá para ofrecer boletos falsos, duplicados o inexistentes.

¿Cómo operan las estafas de compra de boletos para el Mundial 2026?

¡No caigas en trampas! Autoridades explicaron que las estafas por el Mundial 2026 podrían realizarse a través falsas páginas web o clonadas en referencia a la FIFA en la que podrían revender los boletos para no de los partidos.

Además, alguno de estos sitios podrían vender supuestos paquetes turísticos que incluyan: boletos para partidos, hospedaje y transporte, todo esto por un precio realmente bajo.

Por otro lado, los estafadores también podrían utilizar las redes sociales para la “reventa de boletos”.

Consejos para evitar estafas en la compra de boletos para el Mundial 2026

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, compartió algunas recomendaciones para no caer en estafas durante uno de los eventos deportivos más esperados del año, ¿cuáles son?



Desconfiar de ofertas anticipadas. Si alguien te ofrece boletos antes de la fecha oficial, es altamente probable que sean falsos.

Verifica la autenticidad de las páginas web . Antes de realizar cualquier compra, checa que la página este autorizada por la FIFA.

. Antes de realizar cualquier compra, checa que la página este autorizada por la Utiliza métodos de pago seguro como tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos para protegerte de estafa.

como tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos para protegerte de estafa. Evita adquirir paquetes con entradas a partidos; sigue las instrucciones de la FIFA .

. Compra únicamente en agencias formalmente constituidas; deben estar inscritas en Registro Nacional de Turismo y contar con el distintivo Verifica y Viaja.

Para prevenir la venta de boletos falsos, la Federación Internacional de Fútbol Asociación pondrá la venta exclusivamente a través de su página oficial. Recuerda que la venta se realizará en etapas, por lo que deben seguir indicaciones para comprarlas.

¿Qué hacer si fuiste victima de estafa en México?

¡No entres en pánico! En caso caer en la estafa telefónica del empleo falso, las autoridades recomiendan suspender por completo el contacto con el número desconocido.

Posteriormente deberás reunir la evidencia necesaria como capturas de pantalla, mensajes y registros de comunicación, para poder levantar la denuncia.

En caso de registrar movimiento no autorizados, comunícate con la institución financiera para intentar bloquear o recuperar el dinero. Revisar y asegurar los dispositivos afectados, cambiar contraseñas y actualizar el software de seguridad.