Desde hace 19 años, Víctor Sánchez Pineda es bombero en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex); este hombre ama lo que hace y se nota, esta es su historia, la cual cambió el pasado 25 de mayo cuando ocurrió algo que le cambió la vida por completo.

Ese día de mayo, intentó rescatar a un gato que se encontraba atrapado en un cárcamo, pero en el momento de los trabajos recibió una descarga eléctrica de un centro de carga que se encuentra en el lugar.

Víctor relató a Fuerza Informativa Azteca que cuando iba a realizar el rescate fue a buscar un palo para poder rescatar al gato que estaba dentro del cárcamo, pero la herramienta pegó con el tubo electrificado y empezó a electrocutarse, sintió que la energía recorrió todo su cuerpo.

“Llevaba el equipo de bombero, si no hubiera fallecido en el momento”, recuerda conmovido.

Bombero pierde un brazo al rescatar a un gato

Tras recibir la descarga eléctrica y luego de haber sido rescatado, el hombre perdió uno de sus brazos y lo recuerda as´:

“Estuve 11 días con todos los aparatos y ahí fue donde me hicieron cirugía de mi brazo, me lo tuvieron que quitar porque desgraciadamente ya se habia necrosado, olía feo”, narra.

Sin embargo esa tragedia no fue un impedimento para que dejara de acudir a la Estación de Bomberos de Tecámac, en donde hace todo lo posible para seguir activo.

Ser bombero es todo para él

Víctor Sánchez Pineda asegura que asiste como voluntario porque este trabajo, el de bombero, “yo lo amo, yo lo quiero porque es lo que más quiero en la vida.

El apoyo de su familia y compañeros es importante, lo recibe a diario y es su esposa, María Cristina Hernández, es quien lo relata a FIA.

“He visto que ha ido superando la pérdida de su brazo, es un duelo el que él lleva porque no es tan fácil perder una extremidad de neustro cuerpo. El Día del Bombero sus amigos lo recibieron con mucho ánimo y desde entonces lo miro con más alegría, de entusiasmo del querer venir a la estación y mirar los árboles, estar con sus compañeros”, explica su esposa.

Por el momento realiza trabajos de jardinería y otras actividades.

¿Qué pasó con el gato?

El minino que Víctor Sánchez rescató aquel 25 de mayo de un cárcamo y por lo qe perdió su brazo, fue nombrado como “Mandarino” y ahora está a la espera de ser adoptado.

Tras ser rescatado, fue atendido y diagnosticado con desnutrición, deshidratación y gastritis por el abandono.

“Mandarino” recuperó su salud y fue esterilizado para ser incorporado al programa de Adopción Responsable de la localidad.