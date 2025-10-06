En la colonia Armando Neyra Chávez, en Toluca, Edomex, el caos vial se ha convertido en una emergencia cotidiana. Las banquetas, antes exclusivas para peatones, hoy son usadas como calles improvisadas por automovilistas que buscan escapar con urgencia de los baches profundos que invaden las vialidades.

Vecinos entre el caos vial y la falta de respuestas ante más de 13 mil baches

La situación ha desatado una alerta entre vecinos, quienes denuncian que cada día crece el riesgo de accidentes y enfrentamientos.

“Se suben para pasar por la banqueta; para quienes caminamos aquí es muy riesgoso”, explicó Raquel Flores, vecina de la zona.

Con baches de hasta 30 centímetros de profundidad, los conductores invaden los andadores peatonales mientras los colonos colocan piedras y obstáculos para frenar el paso de automóviles, motocicletas e incluso camiones; sin embargo, estas medidas apenas contienen el caos.

“Ya no se puede. Uno busca vías alternas, pero también se dañan. Los vecinos ponen piedras para que no se suban las motos o carros, pero no hay otra manera”, comentó Arturo Figueroa, vecino que circula por la zona.

Los peatones caminan con precaución y los ciclistas sortean obstáculos mientras los automovilistas maniobran sobre las aceras para no dañar sus vehículos. El resultado es un escenario de riesgo constante y tensión vecinal.

“Muy mal, uno que circula en bici tiene que buscarle; los carros igual”, dijo Marlén Carmona, habitante afectada.

De acuerdo con cifras del propio Ayuntamiento de Toluca, más de 13 mil baches han sido detectados en lo que va del año.

Los habitantes exigen atención inmediata, pues aseguran que la inseguridad vial y la indiferencia de las autoridades ya rebasaron los límites del aguante ciudadano.

¿Dónde se pueden reportar los baches en el Estado de México?

Los ciudadanos pueden reportar baches en el Edomex a través del número 070 o mediante la aplicación “Gobierno Digital Edomex”, disponible para Android y iOS. También es posible hacerlo en línea, desde el portal oficial del gobierno estatal. Las denuncias deben incluir la ubicación exacta, fotografías y una breve descripción del daño para agilizar la atención.