La búsqueda de justicia avanza en el violento feminicidio de la joven nutrióloga de 25 años, Daniela Julieth Ríos Grajeda, un caso que horrorizó a la sociedad de Jalisco. En una resolución clave, un juez de Zapopan determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Marco Alexander ‘N’, el joven acusado del crimen.

El señalado permanecerá en prisión preventiva durante un año, mientras la Fiscalía continúa con los seis meses de investigación complementaria. La resolución se dio durante la audiencia de vinculación celebrada el 30 de septiembre en Zapopan, Jalisco.

El imputado, de entre 18 y 20 años, permaneció en silencio durante la audiencia, optando por no rendir declaración ante el juez. Según informes oficiales, esta decisión no detuvo el proceso, pues la Fiscalía del Estado presentó pruebas contundentes recabadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, asegurando la robustez del caso contra el presunto agresor.

El estremecedor caso de Daniela Julieth: así ocurrió el feminicidio en Zapopan

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre en la colonia Paseos del Sol, cuando Daniela Julieth, de 24 años, se encontraba descansando en su recámara. Marco Alexander ‘N’, quien aparentemente no conocía a la víctima, llegó desde Tonalá y, según su declaración ante las autoridades, fue incitado por voces que escuchó tras reproducir música de black metal. Sin mediar palabra, y bajo los efectos del alcohol, atacó a la joven con un arma blanca hasta acabar con su vida.

#Jalisco | La justicia avanza para July



Marco Alexander "N", presunto feminicida de la nutrióloga de 25 años en #Zapopan, ya fue vinculado a proceso y estará en prisión preventiva. Lo más impactante: el hombre, que no la conocía, declaró que la apuñaló porque escuchó "voces"… pic.twitter.com/5XsvcYeITr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2025

Vecinos alertados por los gritos de auxilio reaccionaron de inmediato. Persiguieron al agresor, logrando retenerlo hasta que la policía municipal llegó al lugar y lo puso a disposición del Ministerio Público.

Avance



Presunto responsable de la muerte de una joven nutrióloga en Zapopan es vinculado a proceso. (1-2) pic.twitter.com/cwUdQKtnAD — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 30, 2025

La rápida acción vecinal y la coordinación de las autoridades permitieron que el caso avanzara con celeridad y que Marco Alexander ‘N’ fuera formalmente vinculado a proceso.

Con esta resolución, la Fiscalía del Estado de Jalisco reitera que no habrá impunidad y que seguirá trabajando para garantizar justicia plena a Daniela Julieth y su familia, reforzando su compromiso frente a la violencia de género.