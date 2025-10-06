El 2 de septiembre de 2025, el albergue Pergatuzoo, ubicado en Nicolás Romero, Estado de México, sufrió un brutal ataque con bombas caseras y disparos. Este refugio protege a casi 3 mil animales, quienes junto con el personal resultaron afectados. Además de causar lesiones, el ataque provocó daños materiales importantes y pérdida de alimentos para los animales.

Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas, director del albergue, denunció que este ataque es parte de una serie de agresiones y extorsiones que enfrenta desde 2024. A pesar de las cuatro denuncias presentadas ante autoridades del Edomex y de la CDMX, no se ha obtenido respuesta efectiva. “Si no hay dinero para el Ministerio Público, no avanzan en las averiguaciones”, mencionó en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Director de albergue Pergatuzoo denuncia extorsiones y amenazas de células delictivas y policías

Hofweber relató que la situación ha escalado al punto de recibir amenazas directas de una célula delictiva, incluso con el macabro mensaje de un ataúd plantado como advertencia, “y creo que el mensaje está claro que es un ataúd”, enfatizó. Además, asegura que algunos de los extorsionadores pertenecen a cuerpos policiales de la Ciudad de México (CDMX), quienes exigen pagos mensuales de 50 mil pesos.

“A mí me llegan y me dicen el 18 de junio unos individuos en una camioneta negra me dicen: ‘¿Sabes qué? Somos de una célula delictiva. Tienes que pagar’. En ese momento yo salgo, tomo mi vehículo, salgo, impacto el de ellos y posteriormente yo termino siendo detenido y llego al reclusorio”, narró el director del albergue Pergatuzoo.

CJNG extorsiona y amenaza a albergue de animales en Edomex, denuncia su director

Llamado urgente al gobierno federal para proteger el albergue y sus habitantes

Hofweber Vargas destacó la importancia de denunciar estos actos y un llamado al gobierno federal para que intervenga y frene la impunidad que enfrenta el refugio.

“Nos encontramos con miedo, con intriga, esperando en qué momento va a llegar algo más fuerte. A lo mejor ya un atentado contra nosotros o contra algún miembro de mi familia”, mencionó el director del albergue.

