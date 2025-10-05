En el municipio de Huitiupán , Chiapas, una mujer fue detenida luego de resistirse a entregar una parte de su casa para la construcción de una calle.

De acuerdo con información de su familia, las autoridades comunitarias exigieron que Eunice Hernández López cediera parte de su propiedad, pero se negaron a pagarle por el terreno.

Mujer en Chiapas es detenida por defender su terreno ante autoridades locales

Según familiares, Eunice se mantuvo firme en defensa de sus derechos, lo que provocó que fuera encarcelada bajo la justificación de incumplir con las “usos y costumbres” de la comunidad. La hermana de Eunice, en un video difundido en redes sociales, denunció que la comunidad había amenazado a la familia para evitar que hicieran pública la situación.

En el mensaje, la hermana expresó:

“Buenas noches, vengo a exponer este caso de mi hermanita Eunice Hernández López, ya que hace rato yo subí un video para ver si le hacen justicia, ya que la encerraron por motivo de defender sus derechos, porque le están quitando una parte de su propiedad. Les pido que compartan este video para visibilizar lo que ocurre.”

Fiscalía de Chiapas interviene tras encarcelamiento de Eunice por defender su propiedad

Tras la difusión del video y la presión de la familia, la Fiscalía del Estado de Chiapas informó que se llevó a cabo una mesa de diálogo con las autoridades comunitarias, con el objetivo de lograr la liberación de Eunice y resolver el conflicto de manera legal. Hasta el momento, se desconoce si se llegó a un acuerdo económico por la propiedad y cómo se continuará con la construcción de la calle.

Este caso ha generado preocupación sobre la protección de los derechos de propiedad en comunidades con régimen de usos y costumbres, donde los habitantes podrían enfrentar detenciones por defender legalmente sus bienes. Organizaciones locales y familiares de Eunice han pedido que se respete la ley y que se garantice la libertad de quienes defienden sus derechos sin violencia ni intimidación.