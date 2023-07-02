Invitados al Zócalo se toman foto con botarga de AMLO

Una botarga del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subió al templete colocado enfrente de Palacio Nacional, minutos antes de que saliera el mandatario mexicano.

La persona con el disfraz del político originario del Estado de Tabasco subió alrededor de las 17:15 horas al escenario donde posteriormente subió el titular del poder Ejecutivo federal. Algunos de los invitados al mensaje aprovecharon el momento para tomarse fotografías.

Entre los asistentes están integrantes del gabinete presidencial, como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y el secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer.

También están presentes algunas gobernadoras y gobernadores de diversas entidades, quienes son emanados del partido Morena, como Layda Sansores, de Campeche, Alfonso Durazo, de Sonora, Mara Lezama, de Quintana Roo y Evelyn Salgado, de Guerrero.

Algunas asistentes aprovecharon el momento para tomarse unas fotografías con la botarga de AMLO, ante la espera de la salida del presidente de Palacio Nacional para emitir un mensaje por los cinco años de su triunfo en las urnas.

Una botarga de AMLO acompaña a los invitados especiales para el mensaje del presidente en el Zócalo pic.twitter.com/cS1uUH5lyJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 1, 2023

AMLO asegura que la mayoría apoya la Cuarta Transformación

En su mensaje emitido esta tarde en la plancha del Zócalo de la CDMX, el presidente AMLO destacó que la Cuarta Transformación es apoyada por una mayoría de la población y que esto es debido a que han puesto especial atención a la población más necesitada.

El presidente @lopezobrador_ sale de Palacio Nacional para dar un mensaje a cinco años de su mandato.



🔴 Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/pKgh5Gr8qG pic.twitter.com/hvaLOFtgXQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

“Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Que existe una amplia mayoría apoyando a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados”, mencionó el mandatario.

Previo a su mensaje, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, manifestó que la Cuarta Transformación es como la canción de Grupo Frontera: “No se va, no se va”.

