“No llegarán lejos”: AMLO manda mensaje a la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la oposición y destacó que no llegarán lejos si no abandonan los pensamientos clasistas y racistas, dejan de actuar con prepotencia y no ofrecen disculpas por sus acciones.

En su discurso de este sábado 1 de julio de 2023 por los cinco años del triunfo histórico democrático del pueblo de México, realizado en el Zócalo de la CDMX, el mandatario destacó que la oposición es conservadora “obcecada en regresar por sus fueros”.

Consideró que los líderes de otros partidos defienden un régimen de corrupción y ellos no aceptan “que ahora se gobierna para todas y todos y no sólo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía”.

El mandatario aseveró que el pueblo mexicano “se ha empoderado y no quiere ser vasallo de nadie” y ante ello, “los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente. Insultan, actúan con prepotencia”, y con ello no “van a reconquistar el gobierno”, señaló.

El presidente AMLO aseguró que sería muy sencillo que ofrecieran disculpas “por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a no discriminar a nadie, a no engañar y robar a los demás”.

Con estas palabras, el presidente @lopezobrador_ consideró que la oposición no ganará las #Elecciones2024



🗣️"No es sentencia ni advertencia y les digo aquí en el Zócalo: poco lograrán sino abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes, sino comprenden que el…

“No es sentencia”: aseveró AMLO

Sin embargo, el presidente AMLO destacó que la oposición no podrá llegar lejos si no abandona el egoísmo y comprenden que el dinero y lo material es efímero.

“No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a su semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad”, manifestó el presidente.

Llamó a sus seguidores que no se aparten de sus ideales y principios y que no olviden dos frases emitidas por Benito Juárez y Ricardo Flores Magón: “Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada” y “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

AMLO terminó su mensaje enviando arengas a los asistentes con la frase “Pueblo, pueblo, pueblo”.

“Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Con el pueblo. ¿A quién hay que servir primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos?”, finalizó el mandatario.