Autobús choca contra tráiler en carretera de Brasil; hay 11 muertos

Un autobús de pasajeros chocó contra un tráiler en una carretera en Brasil. El accidente resultó fatal al dejar al menos 11 muertos y varios lesionados.

La concesionaria Nova Rota do Oeste y la empresa Rio Novo Transporte confirmaron el choque sucedido alrededor de las 21:40 horas del viernes 8 de agosto de 2025 en el kilómetro 648 de la carretera BR-163, cerca de la comunidad de Sao Cristovao en Lucas do Rio Verde.

11 muertos y 46 heridos tras choque entre autobús de pasajeros y camión en Lucas do Rio Verde, Mato Grosso

8 heridos leves, 26 moderados y 12 graves🏥

El bus iba de Cuiabá a Sinop; causas en investigación🔍

¿Qué pasó en el choque del autobús contra un tráiler en Brasil?

El autobús chocó contra un tráiler que llevaba semillas de algodón. Equipos de rescate y bomberos acudieron para ayudar a los más de 40 lesionados, entre ellos el conductor del tráiler, quien se encuentra en estado crítico.

El choque sucedido en una curva después de que el conductor de la unidad de transporte invadiera el carril de las unidades de remolque.

La empresa Rio Novo confirmó que el autobús tenía dos pisos, con capacidad de 70 pasajeros y llevaba a 66 personas a bordo al momento del choque.

Impactante choque de autobús contra tráiler en Brasil: ¿cuántos lesionados hubo?

La respuesta incluyó cuatro equipos de rescate de Nova Rota do Oeste, el Departamento de Bomberos y una ambulancia. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital São Lucas en Lucas do Rio Verde. Entre los heridos, 26 presentaron estado moderado, 11 graves y ocho leves. El conductor del camión también resultó gravemente herido.

11 fallecidos y 45 heridos dejó el choque frontal entre un autobús y un camión de gran tamaño en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso.



Las labores forenses y de limpieza en el lugar fueron complejas debido a la gravedad del choque y la magnitud de los vehículos involucrados. La carretera permaneció cerrada hasta las 7:43 horas del sábado 9 de agosto de 2025, cuando se reabrió tras completar la limpieza y el retiro de los vehículos implicados.

El operador turístico Rio Novo lamentó profundamente el accidente y estableció un canal especial para brindar apoyo a los afectados y sus familiares. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro, destacando la peligrosidad de la curva en la que ocurrió el choque y la posible invasión de carril por parte del autobús.