Copa América 2021 se jugará en Brasil: Conmebol

Brasil será la sede de la Copa América 2021, informó la Confederación de Futbol Sudaméricano (Conmebol) este lunes, a 13 días del inicio del torneo, después de que la noche del domingo Argentina la canceló por un brote de Covid-19.

Además, el organismo añadió que las ciudades sede serán anunciadas en los próximos días, mientras que las fechas se mantienen conforme lo planeado en la designación original, en donde Colombia y Argentina recibirían el torneo sudamericano.

"¡Brasil recibirá la Copa América 2021! El mejor futbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La Conmebol agradece al presidente Jair Bolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Futbol", informó el organismo a través de un comunicado.

¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol, — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Además, el organismo precisó que la decisión de elegir Brasil como anfitrión tiene que ver con la situación actual de la pandemia, precisando que en este momento el país es capaz de recibir el torneo.

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Una Copa América con problemas

La designación de Brasil como sede de la Copa América 2021 llega apenas unas horas después de que la propia Conmebol haya anunciado la suspensión del torneo en Argentina, por la pandemia de Covid-19.

Inicialmente, se tenía previsto que Colombia y Argentina recibieran el torneo de manera conjunta, arrancando el 11 de junio. Apenas el pasado 20 de mayo, la Conmebol rechazó la solicitud de Colombia de aplazar la competición, señalando la pandemia de Covid-19 como principal factor de riesgo, pero el contexto social y político que actualmente se vive en aquel país también influyó.

Una vez que la confederación rechazó la solicitud de los organizadores colombianos, se designó a Argentina como sede única, aunque las altas cifras de contagios registrados durante las últimas semanas encendieron las alarmas y provocaron que finalmente se decidiera cambiar de sede.

Antes de que se confirmara a Brasil como sede, rumores señalaron incluso a Estados Unidos como la posible sede alterna, por el aparente control de la pandemia, su exitosa campaña de vacunación y su amplia infraestructura deportiva. Cabe mencionar que en 2016, la Copa América Centenario se jugó en aquel país, donde Chile se proclamó bicampeón de América.

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