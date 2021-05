Bolsonaro desplegará militares si Brasil no regresa a “la normalidad”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con usar las fuerzas armadas contra los gobiernos locales que anuncian nuevos cierres mientras el país sudamericano lucha contra una nueva y brutal ola de coronavirus.

En declaraciones al personal militar que sirve en el estado norteño de Amazonas, una región fronteriza con Colombia y Venezuela, en medio de la selva que le da su nombre, Bolsonaro no habló directamente sobre las medidas y acciones de los gobiernos estatales.

Aún así, exigió un “regreso a la normalidad”, ignorando la pandemia de COVID-19 y las más de 450,000 muertes en el país.

“Más que una obligación y un deber, estoy seguro de que actuará dentro de las cuatro líneas de la constitución, si es necesario”, dijo sobre las Fuerzas Armadas. “Espero que no sea necesario, y que elijamos la normalidad. Aún no estamos ahí, estamos lejos de eso. Pero nadie puede acusar al actual presidente de ser una persona que no es democrática, que no respeta el leyes y que no actua dentro de la constitución ".

- São Gabriel da Cachoeira - AM (27/05/2021).

Bolsonaro también reiteró que la libertad en el país está en manos de los militares.

“Lo que queremos es la paz, queremos el progreso y, sobre todo, la libertad. Sabemos que este último deseo pasa por ustedes. Son ustedes los que deciden en cualquier parte del mundo cómo vivirán esas personas”.

Bolsonaro también visitó São Gabriel da Cachoeira el jueves para inaugurar un puente construido por el Ejército sobre el río Ya-Mirim.

Bolsonaro busca reelegirse en 2022

Jair Bolsonaro está en medio de una crisis política y de popularidad, con encuestas que lo dan perdedor en 2022 ante el ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

“En política, estamos polarizados. Todos pueden juzgar quién es el mejor o el menos malo. Pero dudo que, en el fondo, quien analice lo que ha sucedido en Brasil en los últimos 20 años, apoyará el próximo año al candidato que viene ”, dijo en referencia a las elecciones.

“Llevamos dos años y medio de gobierno sin corrupción, no como ocurrió en los últimos 20 años. Este tipo de cosas deben ser tenidas en cuenta para el voto en 22".

