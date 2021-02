El Bronco rechazó inscribirse en el portal “Mi Vacuna”

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, afirmó que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, no se inscribió en la plataforma “Mi Vacuna” para que los adultos mayores de 60 años reciban la vacuna contra el Covid-19 por considerarlo un tema con tintes políticos.

“El gobernador me dijo hace unas semanas que no se iba a inscribir a la plataforma del gobierno federal porque lo ve como un tema político”, explicó el funcionario estatal de salud.

Sobre la campaña nacional de vacunación, de la O Cavazos indicó que ha mejorado, después de que inicialmente se les pedía a las personas su credencial de elector.

“Afortunadamente se ha ido perfeccionando, porque hoy el objetivo principal es el paciente, es vacunarlo”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa diaria que el secretario de salud estatal encabeza, para dar a conocer las cifras de contagiados en el estado, puntualizó que solo se podrá cumplir con toda la estrategia de vacunación, si hay un orden y un control.

Por ello, expuso que es necesario trabajar en equipo, entre los gobiernos federal, estatal y municipal, con el propósito de salvar miles de vidas.

El gobernador de Nuevo León tiene 63 años, los cumplió el 28 de diciembre de 2020, por lo que cumple con el requisito de edad para registrarse en el sitio electrónico “Mi Vacuna” para recibir la inmunización contra Covid-19.

Buen día. Tanto los casos por COVID-19 y las hospitalizaciones siguen a la baja. Se han registrado en Nuevo León cifras que no habíamos tenido en meses anteriores.



Lamentablemente, el número de personas fallecidas por esta enfermedad sigue estando latente. 1/2 pic.twitter.com/ykvJiLLHRX — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) February 23, 2021

VACUNACIÓN NO SERÁ OBLIGATORIA

Por otra parte, de la O Cavazos aseguró que en Nuevo León la vacunación no será obligatoria, pues hay personas que no quieren vacunarse y son libres de tomar esa decisión.

“Como médico, mi recomendación es que se la pongan, pero si no desean vacunarse, no se puede forzar a nadie a que reciba un tratamiento o se ponga una vacuna que no desea, así que hay que respetar”, concluyó.

