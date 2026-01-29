¡Un regalo para BTS! ARMY de Perú planta árboles por la llegada de la agrupación al país

¡A lo Lórax! El amor por BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, ha demostrado no tener límites, y esta vez, el impacto llegó hasta Lima, Perú, donde decenas de fans se organizaron para plantar árboles para la llegada de la agrupación en el mes de octubre 2026.

Esta es la primera vez que BTS se presenta en territorio peruano, por lo que la noticia ha causado euforia entre las fanáticas de este país.

Jóvenes peruana buscan transformar Perú antes de la llegada de BTS

A través de un video de TikTok, una usuaria compartió cómo es que un grupo de jóvenes se reunieron en Lima, Perú para plantar algunos árboles y poder reforestar algunas zonas de la ciudad antes de la llegada de BTS al país.

Las imágenes muestran a varias personas que, con ayuda de palas y guantes, mueven la tierra para poder plantar árboles en algunas zonas que lucen llenas de tierra.

"Plantando árboles para la llegada de BTS 💜💚", escribieron en la publicación en redes sociales.

La publicación de las ARMY plantando árboles en Perú se volvió viral, superando los 174 mil likes y más de 3 mil comentarios. Nuevamente, las fans de BTS demostraron que son un gran comunidad.

En redes sociales, algunas personas han creado videos en los que comparan a las ARMY peruanas con la escena de la película del Lórax, en la que justamente plantan un árbol, mientras cantan una canción.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Perú 2026?

¡Anota la fecha en tu calendario! Los conciertos de BTS en Perú se llevarán a cabo los próximos 9 y 10 de octubre 2026, siendo la primera vez que el grupo de K-Pop visite este país.

Además de Perú, la agrupación también visitará otros países e Latinoamérica con su gira "ARIRANG", entre ellos: Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

El regreso de BTS con su nuevo álbum y gira "ARIRANG" ha impactado al mundo entero, pues en cada país, las ARMY han dado mucho de que hablar, demostrando que son un fandom poderoso.