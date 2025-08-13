¿Quieres estudiar en la BUAP 2025? Abren convocatoria de lugares disponibles en Puebla; requisitos y fechas clave

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lanzó la convocatoria de lugares disponibles para el proceso de admisión 2025; te compartimos las fechas y requisitos clave.

La convocatoria de lugares disponibles de la BUAP 2025, son para aquellos aspirantes del nivel medio superior y superior que no alcanzaron alguno de los cupos de ingreso.

Fechas clave para participar en la convocatoria BUAP 2025

¡Atención, aspirantes! La convocatoria de lugares disponibles de la BUAP estará disponible a partir del 13 de agosto 2025 desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Los aspirantes deben ingresar a la página de Autoservicio BUA (este enlace), seleccionar “Corrimiento y lugares disponibles 2025”, ahí deberán colocar su usuario y contraseña; datos que se crearon al momento del registro.

Estas son algunas fechas clave para la convocatoria de lugares disponibles:



15 de agosto - Publicación de resultados desde las 10 hasta las 23:59 horas.

18 de agosto - Pago de la póliza

19 de agosto - Presentar documentos de manera presencial

Las clases comenzarán el próximo 20 de agosto, en las preparatorias, Bachillerato, licenciaturas y Profesional Asociado con ingreso en agosto de 2025.

Requisitos para aplicar a los lugares disponibles de la BUAP 2025

¡Toma nota! Para poder participar en la convocatoria de la BUAP 2025 y ser candidato de uno de los lugares disponibles, debes cumplir con los siguientes requisitos:



Haber presentado el examen de admisión

Tener el comprobante de Resultados del Proceso de Admisión

Haber concluido el nivel de estudios anterior

¿En dónde puedo ver los lugares disponibles para la BUAP 2025?

Los lugares disponibles para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) están disponibles en la convocatoria, o puedes dar clic en este enlace. En este documento, podrás encontrar la lista de preparatorias, universidades y modalidades alternativas con espacios disponibles para los aspirantes.

Para las carreras universitarias, se mostrará el plantel y la licenciatura con lugares extra. Entre las carreras disponibles están:

