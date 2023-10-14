¿Los has visto? Reportan como desaparecidos a cinco jóvenes migrantes en San Luis Potosí

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos informó a sobre la emisión de una ficha de búsqueda que involucra a un grupo de jóvenes migrantes, de 15 a 17 años de edad, tres de nacionalidad salvadoreña, dos de Guatemala.

La desaparición de los jóvenes se dio mientras recibían asistencia y apoyo, posteriormente de manera voluntaria, y sin previo aviso, partieron del albergue donde se encontraban.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de San Luis Potosí tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes, así como brindar apoyo en la medida de lo posible para proteger su derecho a un tránsito seguro por el territorio potosino.

¿Cuáles son las características de los jóvenes desaparecidos en San Luis Potosí?

De acuerdo con la Ficalía de San Luis Potosí, los cinco jóvenes migrantes desaparecidos fueron vistos por última vez el pasado domingo 8 de octubre en la colonia Simón Díaz.

La dependencia ha pedido a la población en general comunicarse a los números (444 204 0413 - 444 811 3039) en caso de tener datos sobre el paradero de los jóvenes, quienes responden a las características de:



Florencio Recinos Carillo - 16 años: Estatura 1.70 metros, peso 60 kg.

Tez moreno claro, ojos grandes y rasgados, cabello corto, lacio y negro, nariz mediana y perfilada, labios gruesos, cejas pobladas.

Vestimenta: playera verde, pants negro, sandalias con calcetas

Edgar Alexis Orellana Escobar - 16 años: Estatura 1.70 metros, peso 65 kg.

Tez moreno, ojos grandes y ovalados, cabello corto de los lados y largo a media frente, nariz respingada y larga, labios gruesos, cejas pobladas.

Vestimenta playera blanca, pants gris con una franja azul, sandalias con calcetas.

Alexis Adnaides Valdez Campos - 15 años de edad: Estatura 1.55 ms, peso 55

Tez moreno claro, ojos medianos, cabello corto, negro, nariz chica y perfilada, labios gruesos, cejas pobladas y perfiladas.

Vestimenta playera blanca de manga corta con franjas negras en las mangas, pants negro, sandalias con calcetas.

José Mauricio Pérez Aguilar - 17 años de edad: Estatura 1.70 metros, peso 70 kg.

Tez moreno claro, ojos chicos y oscuros, cabello corto y castaño, nariz grande ancha y aguileña, labios gruesos, cejas escasa.

Vestimenta: playera verde, chamarra negra, short azul claro, sandalias con calcetas, lentes.



Wilmer Geovany Salinas Panameno - 15 años de edad: Estatura 1.60 metros, peso 65 kg.

Tez moreno, ojos medianos, cabello corto, ondulado y negro, nariz chata, labios chicos, cejas pobladas.

Vestimenta camisa azul, pantas negro, sandalias con calcetas.