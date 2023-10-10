AquíEstoyAmá: Migrantes llegan a Ciudad Juárez en el tren

#AquíEstoyAmá: Llegó el tren de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez. Decenas de migrantes viajaron sobre los techos durante cinco días para estar más cerca de su sueño. Hombres, mujeres y niños se las ingeniaron para abordar a la bestia, dormir y comer sobre la mole de acero en movimiento.

En Ciudad Juárez algunos buscan una cita de asilo por medio de la aplicación del CBP, otros acamparon cerca del Río Bravo en espera de que abrieran la puerta 36; sin embargo, se dispersaron en las calles de esta ciudad fronteriza tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de deportar vía aérea a su país a los venezolanos que entren de manera ilegal.

Bajando del tren encontramos a los migrantes: