Extraña desaparición en CDMX: José fue a la feria a Xochimilco, pasó a cenar alitas y no volvió

Salió de casa para ir a la feria a la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México (CDMX). José Emmanuel Palomares Puente posteriormente optó por cenar algo y acudió a un comercio de alitas, pero ya no regresó y ahora está desaparecido.

Emmanuel Palomares se encontraba en la feria de Santiago Tepalcatlalpan la noche del sábado 21 de marzo de 2026, pero desde ese momento no se sabe nada de él.

Investigan desaparición de José Emmanuel en Xochimilco

Un familiar del hombre de 40 años de edad, quien por seguridad pidió anonimato, contó a Azteca Noticias que el último rastro de José Emmanuel fue en las primeras horas del domingo 22 de marzo de 2026.

La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se generó la ficha para localizarlo luego de una semana de no saber nada de él.

De acuerdo con el boletín con folio D/01008/2026/CBP, se le vio por última vez en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan a bordo de una motocicleta gris.

¿Qué se sabe de la desaparición de José Emmanuel tras asistir a feria en Xochimilco?

El boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas de CDMX indica que el hombre vestía pantalón de mezclilla, chaleco negro, una gorra, lentes, botas color café con casquillo y traía una bolsa negra cruzada.

Mide 1.80 metros y como señas particulares tiene una cicatriz pequeña en la ceja derecha y un lunar pequeño en el lado izquierdo de la nariz.

Antes de desaparecer, habló por teléfono con un familiar directo a las 12:23 horas del domingo 22 de marzo. Emmanuel se encontraba cenando alitas en Santiago Tepalcatlalpan.

Cámaras del C5 lo captaron. Caminó al norte, pero la cámara lo dejó de grabar a una calle cuando se dirigía a su domicilio.

De acuerco con la familia de Emmanuel, el casero donde vive el les indicó que nunca regresó a su domicilio ese día, mientras que de la su motocicleta en la que solía moverse nada se sabe.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Para reportar una persona desaparecida recuerda que no es necesario que pasen 72 horas reportar la situación y lo puedes hacer de manera presencial o telefónica.

Puedes marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx



De manera presencial acude a las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También puedes marcar a:

Locatel : 5658 1111



: 5658 1111 Secretaría de Seguridad Ciudadana : 5242 5100



: 5242 5100 C5: 911



Para facilitar los procesos de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte pueda proporcionar la siguiente información:

Datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil, lugar de nacimiento.



Media filiación: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, color y tamaño de ojos, tipo y color de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier información que describa a la persona.



Deseable que pueda proporcionar información sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición, información de redes sociales de la persona desaparecida, dato telefónico, bancarios y cualquier información relevante para iniciar las labores de búsqueda.