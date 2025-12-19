César salió del AIFA tras dejar un viaje y desapareció: buscan a conductor de taxi por app

Han pasado 14 días y nada se sabe de él. César Arturo Sánchez Sánchez, conductor de taxi por aplicación , desapareció luego de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tras acabar un viaje.

El 4 de diciembre de 2025 fue el último día que su familia y amigos supieron de él. Los días pasan, pero de César, de 40 años, nada se sabe y la información de dónde pudo ser visto fue recopilada por gente cercana a él.

Taxista por app viajó de CDMX al AIFA

Alejandro, uno de sus amigos, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que el día que desapareció, César hizo un viaje desde el Desierto de los Leones en la Ciudad de México al AIFA.

“Él nos mandó a las 5:30 un video de que había ido a recoger a alguien al Desierto de los Leones. Pensamos que tal vez a esa persona que fue a recoger es la que llevó al AIFA porque nos envía después un video a las 6:33, saliendo del AIFA, ya había dejado ahí al usuario”

César tiene poco más de un año que comenzó a trabajar en una plataforma de taxi por aplicación. Adquirió su automóvil a través de un financiamiento. Su vehículo es un Kia azul con placas NFH-228-A del Estado de México.

Trabaja en las madrugadas, aproximadamente a las 3:00 horas y terminaba entre las 11:00 y 12:00 horas del día porque decía que le iba mejor económicamente.

Los últimos mensajes de César antes desaparecer tras viaje al AIFA

César siempre mantenía contacto por WhatsApp con sus amigos, donde les decía dónde andaba diciéndoles los viajes que hacía en la aplicación.

“Desde temprano él era el primero que nos escribía. En ocasiones nos mandaba mensajes a las 4 de la mañana. Llegó ese 4 de diciembre, nos mandó unos videos, hicimos ahí algunos comentarios y ya no supimos de él”.

En aquellos mensajes y videos, de los que FIA tiene copia, César compartió una selfie diciendo sobre el viaje del Desierto de los Leones.

Un video que grabó lo muestra conduciendo tras salir del AIFA, escuchando música y estaba por llegar a otro punto a 4.8 kilómetros (8 minutos) de donde se encontraba para recoger a un usuario llamado como él, pero el viaje fue cancelado.

“Me cancelé”, escribió en broma en el grupo de WhatsApp al referirse al viaje que le canceló el usuario llamado César también, esto a las 18:44 horas.

“Más tarde nos envía otro vídeo, pero ya en la carretera que es ahí, donde dice camino a Tonanitla a las 6:44. En este video se alcanza a ver su pantalla de la aplicación donde dice que en 4.8 Kilómetros, al parecer, había tenido o había programado otro viaje, llegaba por César a 4.8 kilómetros, que eran como 8 minutos aproximadamente. En ese mismo video justamente se ve cómo le cancelan el viaje y ahí acaba el video, es por eso que nosotros eh dimos como última ubicación lo de camino a Tonanitla”, relató Alejandro.

César dejó de contestar los mensajes y no llegó a casa

El taxista por aplicación dejó de comunicarse con sus amigos. En un principio creyeron que no respondía porque quizá estaba descansando, ya que aprovechaba las tardes para dormir.

No obstante, al día siguiente, su mamá se comunicó con Alejandro y le dijo “Oye, es que no he tenido comunicación con él desde ayer”.

Al escuchar esto, su amigo Alejandro fue a verlo a su casa en la Ciudad de México y no lo encontró y tampoco estaba su automóvil , por lo que volvió más tarde, pero seguía sin aparecer.

“Preguntando con varios conocidos o personas que él conocía si sabían de él y pues no, no había noticias de él desde justo el día anterior”, comentó su amigo.

Emiten ficha de búsqueda de César y Fiscalía investiga el caso

Sus amigos acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a denunciar la desaparición, pero el caso fue enviado a la Fiscalía del Estado de México por ser esa entidad la última vez que supo que estaba.

La denuncia fue presentada ante la agencia del Ministerio Público en San Agustín, en Ecatepec, donde les tomaron la declaración, sin embargo, comentó que “pues todo ha sido muy lento”.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex emitió el fotoboletín de localización y en este se indica que fue visto por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Como señas particulares, tiene una perforación en ambas orejas, cicatriz quirúrgica en el abdomen, un tatuaje en la muñeca de la mano derecha con la figura de un volante de automóvil, otro en el antebrazo izquierdo con la imagen de una caja de velocidades. Vestía un pantalón de mezclilla azul, playera gris con rayas negro con blanco y una chamarra deportiva gris.

Cámara captó automóvil de César antes de desaparecer

Alejandro señaló que en la investigación, las empresas telefónica, automotriz y donde se registró como taxi no han dado información que pudiera aportar datos para encontrar a su amigo.

“Es muy desesperante, es muy triste el tiempo pasa y pues creemos que en este tipo de casos el tiempo premia y pues ya van 14 días y no sabemos nada. No hay una sola pista, no hay nada, ningún indicio.

“Hicimos reporte en Locatel, pues diario se revisa y no hay ninguna información, este en los servicios forenses, donde tampoco hasta ahora ha habido alguna novedad, pero seguimos sin tener noticias, sin tener avances”, expresó.

El amigo de César dijo que han encontrado más pistas ellos que la que las autoridades han ofrecido. Prueba de ellos, supieron que la última ubicación del automóvil fue el Puente de Fierro, en Ecatepec, donde pasó por ahí aproximadamente a las 6:57 horas.

Esto lo supieron por una imagen que de un espectacular que les envió y después la Fiscalía les proporcionó otra imagen que ubicaron el Kia en la carretera Ecatepec - Tecámac a las 7:26 horas del 4 de diciembre.

Cronología de la ruta del automóvil de César

6:44 AM

Antepenúltima ubicación conocida vía mensaje de WhatsApp

Camino Libre a Tonantitla, sentido Norte a Sur, cerca de Instituto Tepeyac Campus Metropolitano en Ecatepec de Morelos

6:57 AM

Penúltima ubicación conocida vía mensaje de WhatsApp

Los Héroes Cuarta Sección 3, Héroes Ecatepec 1 2 3 4 T, 55069 Ecatepec de Morelos

6:57 AM

Última ubicación conocida vía foto de arco carretero

Avenida Nacional 5, Santo Tomás Chiconautla, 55069 Ecatepec de Morelos