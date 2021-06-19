Buzón de bebés en Bélgica recibe a recién nacido tras 2 años vacío

Un recién nacido fue abandonado en un buzón de bebés en Amberes, Bélgica, siendo el primero que se recibe desde 2019.

El buzón de bebés es un sistema ideado por la organización Moeders voor Moeders (Madres para madres, en neerlandés) de Bélgica, que opera desde hace 20 años, en el cual depositan de forma anónima a recién nacidos.

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De acuerdo con cifras de la organización sin fines de lucro, desde el año 2000 se han recibido a 19 recién nacidos en este buzón de bebés en Bélgica, el cual busca que madres dejen a sus hijos en un lugar seguro.

Desde el 2019 no se había depositado a ningún recién nacido en este buzón de bebés y de acuerdo con información de Bélgica, en 2018 se reportó la cifra más alta de abandono de niños en este sistema al atender cuatro casos.

En Bélgica , comenzó a funcionar el primer buzón para ...

ABANDONAR BEBÉS

Tras tres años de litigio la ONG belga Corvia recibió finalmente autorización para abrir el primer "buzón" para dejar recién nacidos de forma anónima en Bruselas....¡AUNQUE UD. NO LO CREA! pic.twitter.com/eb3xLGllkz — EL PADROTE (@ArturoMeggido) September 15, 2020

Alcalde carga a recién nacido de buzón de bebés en Bélgica

El alcalde de la ciudad de Amberes, Bart De Wever, compartió una fotografía en la que carga al recién nacido que fue depositado en el buzón de bebés.

El alcalde de la ciudad de Bélgica indicó que sus hijas nombraron al recién nacido como Finn y aseguró que la madre aún está a tiempo de recoger a su hijo si así lo quiere.

“Por ahora soy guardián de este pequeño milagro. Mis hijas le llamaron bebé Finn, al pequeño no le faltará nada”, escribió.

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Los bebés depositados en el buzón pueden ser regresados a sus madres si ellas se ponen en contacto con la asociación de Bélgica después de un par de semanas de haberlo abandonado, de lo contrario, se inician los trámites de adopción.

Para poder identificarlas más adelante, las madres pueden colocar una pieza de un puzzle junto al recién nacido antes de depositarlo en el buzón de bebés.

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