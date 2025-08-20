“Cazaron” a estadounidense desde el AICM: Cae banda tras atraco en la Roma por reloj de lujo

Tres presuntos integrantes de una célula delictiva, dedicada a robar artículos de alta gama a turistas que arriban a la Ciudad de México, fueron detenidos en la colonia Morelos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). La captura se logró en seguimiento al asalto contra un ciudadano estadounidense ocurrido el pasado 17 de agosto en la colonia Roma, a quien le sustrajeron su reloj de lujo.

Al momento de su detención, los sujetos se encontraban armados y en posesión de casi 200 dosis de diversas drogas.

¿Cómo fue el asalto al estadounidense en la colonia Roma?

La investigación que llevó a la captura de esta célula se inició el pasado 17 de agosto, tras la denuncia de un robo en la calle Medellín, en la colonia Roma Norte.

La víctima fue un ciudadano de Estados Unidos que acababa de llegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y se dirigía a un departamento que había rentado para su estancia. Este modus operandi sugiere que los delincuentes podrían estar “cazando” a sus víctimas desde la terminal aérea para seguirlas y despojarlas de sus pertenencias de valor.

La “cacería” de la SSC CDMX: De la Roma a la colonia Morelos

Con la denuncia en mano, agentes de inteligencia de la SSC CDMX implementaron vigilancias y recorridos de reconocimiento para localizar a los responsables.

Fue durante uno de estos patrullajes en las calles Matamoros y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc, que los oficiales observaron una camioneta sospechosa. Al interior, uno de los tres tripulantes estaba manipulando un arma de fuego, lo que motivó una intervención inmediata.

#CDMX | Tras una denuncia por el #robo de un reloj de alta gama, ocurrido el 17 de agosto en la colonia Roma Norte, fueron detenidos tres presuntos responsables del asalto, presuntamente forman parte de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de droga.



Se les… pic.twitter.com/IzNRfeHrOJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

Siguiendo los protocolos, los policías marcaron el alto al vehículo y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección, encontraron:



Un arma de fuego corta .

. 95 bolsitas con una sustancia similar al crystal .

con una sustancia similar al . 92 bolsitas con hierba con las características de la marihuana .

con hierba con las características de la . 26 envoltorios con una sustancia en piedra, presuntamente cocaína.

con una sustancia en piedra, presuntamente cocaína. Tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Un exconvicto entre los capturados por robo de reloj de lujo en la CDMX

Los detenidos son tres hombres de 42, 21 y 18 años. Tras un cruce de información, se confirmó que el mayor de ellos, de 42 años, es un exconvicto que cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo a transeúnte.

Los tres sospechosos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su participación en el robo al turista y otros delitos.

