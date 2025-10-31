Cae “El Charro” de los “Mencho Boys”, líder del CJNG en Aguascalientes
¡Cayó “El Charro”! El jefe regional del CJNG en Aguascalientes fue detenido en operativo silencioso; le hallaron un uniforme del cártel y le responde a “El Mencho”.
En un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuerzas federales detuvieron esta madrugada en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro” o “Chirris”, identificado como el jefe regional de esta organización y parte de la célula denominada como los "Mencho Boys".
El detenido es señalado como el principal generador de violencia en la entidad, encargado de distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.
La captura se realizó en una quinta de lujo y, debido a su alto perfil, "El Charro" fue trasladado de inmediato en helicóptero a la Ciudad de México.
¿Cómo cayó "El Charro" del CJNG en Aguascalientes?
De acuerdo con el comunicado oficial, la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia de la Defensa, Guardia Nacional y FGR. Las autoridades identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de armas y droga.
Con las órdenes de cateo correspondientes, los agentes intervinieron uno de estos domicilios: una quinta de lujo ubicada en la calle Miguel Gerónimo, en el fraccionamiento Mezquite Torre Residencial. En el lugar, fue detenido "El Charro" junto a dos de sus colaboradores.
En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,…
Uniforme del CJNG, relojes de lujo y $720 Mil en efectivo
Durante la inspección del inmueble, las fuerzas federales aseguraron un arsenal y artículos que evidencian el poder de la célula criminal. En el lugar se decomisó:
- Un rifle Kaltec calibre 5.56.
- 200 cartuchos de diversos calibres (7.62×30 y 7.62×39).
- Un uniforme táctico con las siglas "C.J.N.G.".
- Un kilogramo de presunta metanfetamina (cristal).
- 720,000 pesos en efectivo.
- Relojes de lujo
Traslado inmediato a la CDMX
Debido al alto perfil de Armando "N" y su rol como principal generador de violencia en el estado, fue trasladado de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Esta madrugada, el helicóptero XC-FZA de la Policía Estatal de Aguascalientes despegó con el detenido y aterrizó en el hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
"El Charro" y sus dos colaboradores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.