FBI lo quería: Detienen en Sinaloa a “El Cubano”, el lavador de dinero que enviaba droga a EU

En un operativo de alto nivel ejecutado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales lograron la captura de Daniel Alfredo “N”, identificado con el alias de “El Cubano”, un criminal de alto perfil buscado por el FBI.

Este sujeto es señalado por las autoridades como líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa y una pieza clave en la estructura financiera y logística de la organización para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

La detención fue realizada mediante un despliegue coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensa y la Guardia Nacional.

El objetivo prioritario contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición, al ser requerido por la justicia estadounidense y buscado activamente por el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos. Cuenta con una orden de… pic.twitter.com/Gsw4XZHnHj — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 15, 2026

¿Quién es "El Cubano" del Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia naval y federal, "El Cubano" no solo se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Su rol dentro de la organización criminal era dual: fungía como operador financiero encargado de blanquear las ganancias ilícitas y, simultáneamente, coordinaba la producción y el transporte masivo de drogas sintéticas hacia la frontera norte.

Los delitos que se le imputan en la orden de extradición incluyen:



Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Delitos contra la salud (narcotráfico).

Traslado a la CDMX

Tras su aseguramiento en territorio sinaloense, a Daniel Alfredo "N" se le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Posteriormente, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado a la Ciudad de México, donde continuará su proceso legal y los trámites correspondientes para definir su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

