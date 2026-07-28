Ladrones se hicieron pasar por clientes: así fue el asalto a tienda de lujo en Polanco, CDMX

¡A mano armada! Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) buscan a dos sujetos acusados de cometer un asalto a una tienda de lujo ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk, en la zona de Polanco.

Aunque se desconoce el botín de lo robado, los delincuentes primero se habrían hecho pasar por clientes y en cuestión de segundos encañonaron al personal de la tienda; mismos que no tardaron en hacer la respectiva denuncia.

Asalto a tienda de lujo en zona exclusiva de Polanco, CDMX

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la tarde de este lunes 27 de julio, dos sujetos entraron como si nada a la tienda de una famosa marca de moda italiana. Primero, simularon interés por diversos artículos, pero en cuestión de minutos amenazaron al personal con armas de fuego.

Ambos robaron diversas cosas que se encontraban en los mostradores y después emprendieron su huida con ayuda presuntamente de una tercera persona, quien ya los esperaba a bordo de un vehículo de dos ruedas.

Delincuentes atracaron una tienda ubicada sobre Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la #CDMX



Tras el robo, se registra una discreta movilización policiaca en la zona.



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Tras lo sucedido, el gerente y los trabajadores presentarán su denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas o líneas de investigación sólidas.

Despliegan fuerte operativo en Presidente Masaryk tras robo a tienda de lujo

En cuestión de minutos, diversas patrullas realizaron un operativo en inmediaciones de la avenida Presidente Masaryk y la calle Calderón de la Barca, luego de que se diera a conocer que los responsables huyeron en un vehículo sin placas.

Autoridades no han informado el monto del botín obtenido durante el asalto. Sin embargo, al tratarse de una tienda de alta gama reconocida a nivel internacional, se presume que el valor de lo robado podría ascender a una suma considerable.

Será la investigación de las autoridades la que permita determinar el monto exacto de las pérdidas e identificar y dar con el paradero de los responsables.

